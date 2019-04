Feines Denkspiel mit leichtem Gruseleffekt

Die haben’s in sich: das Autoren-Duo Anette Butzmann und Nils Ehlert. Zum Abschluss des Krimifestivals Kurpfalz sind sie in der Lanzkapelle mit Waschbrett, Gitarre und Cello zu hören, besser noch zu erleben. Was sie mit „Crimi con Cello II“ bieten ist ein Kabarett in Krimi-Format, ein „Live-Hörspiel“, wie sie ihr abendfüllendes Programm ankündigen. Und fürwahr, sie können es: Spielen, singen, musizieren und natürlich schreiben.

Denn Letzteres war der eigentliche Ausgangspunkt. 2018 ist im Wellhöfer Verlag ihr neuer Roman „Null und Eins“ erschienen, den sie nicht in einer Lesung präsentieren wollen. Einfach so hinterm Pult. Sie möchten die Geschichte um den Musikwissenschaftler Jochen Jerichow, der vermeintlich auf dem Obduktionstisch liegt, nur sachte darreichen. Und auch um den Ertrunkenen, dem mysteriöserweise eine Sim-Karte zwischen den Zähnen klebt, ein feines Denkspiel spannen. Schließlich, so verraten sie ihr Ziel in heiterem Gesang, sollen die Leser den Roman kaufen und lesen.

Doch zuvor unterhalten Butzmann und Ehlert in „Crimi con Cello II“ mit 15 ganz unterschiedlichen Kapiteln. Einstieg ist ein kriminelles Alphabet und die Lösung eines Falles, den sie eigens rund ums Cello gestaltet haben. Geschickt kreuzen beide die Bühnenfiguren „Kommissar Kleinkron und Assistentin“ mit Romanfiguren wie „Jerichow und Kommissarin Christine Karch“.

Anspielungen auf Filmmusik

Das ist Spiel und Lesung gleichermaßen. Einfallsreich und unter Einbezug ihres Publikums. Charmant fordern sie dieses zur „Body-Percussion“ heraus. Und die Gäste lassen sich nicht zweimal bitten: Alle stehen auf, schnippen mit den Fingern, klopfen sich auf die Brust und klatschen im Rhythmus zu Butzmann und Ehlerts Rap.

Doch das ist nicht alles. Kleinkrons Assistentin, die – so stellt sich heraus – in ihren Chef furchtbar verliebt ist, muss nicht nur seine oft arroganten Launen ertragen, sondern auch per Kartentrick auf den Täter kommen. Ansonsten sind die Zuhörer gefordert.

Filmmusikalische Anspielungen, die Ehlert auf seinem Cello erklingen lässt, sind zu erraten. Hört man da Derrick? Den Kommissar? Oder ist’s doch Mozart? Wer’s enträtselt hat, bekommt eine schokoladene Belohnung. Im Krimi-Jargon könnte man sowas eine „sündhafte Verführung“ nennen. Denn was die beiden sonst noch komponiert haben und komödiantisch singen heißt „E 605, Arsen, Schierling und Fingerhut“. Also Vorsicht!

Am Ende dieser Veranstaltung in der voll besetzten Lanzkapelle gibt es Rufe nach „Zugabe“und kräftigen Applaus. Und nun entlassen die Akteure Anette Butzmann und Nils Ehlert ihre Zuhörer mit einem letzten Lied in die dunkle Nacht: „Schau‘n Sie sich nach links, Schau’n Sie nach rechts, Schau’n Sie am besten mal hinter sich...“.

