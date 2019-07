Film und Schlager im Gottesdienst

Die Johannisgemeinde lädt für Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr im Pfarramt in der Windeckstraße 1 zu einem Diskussionsabend über den australischen Dokumentarfilm „Embrace“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Du bist schön!“ mit Pfarrerin Susanne Komorowski ein.

Für Samstag, 3. August, um 18 Uhr, lädt die Johannisgemeinde zum Taizé-Gottesdienst ein. Instrumentalisten mit guten Blattspielfähigkeiten treffen sich bereits um 17.40 Uhr. Am Sonntag, 4. August, um 10 Uhr, erklingt in der Johanniskirche unter dem Motto „The Beatles! Schlagergottesdienst im Sommerloch“ mit Pfarrerin Susanne Komorowski und Kantor Niklas Sikner eine Fülle an Welthits. mai

