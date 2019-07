Flammann kandidiert in Hirschberg

Auf dem Lindenhof ist Jens Flammann seit vielen Jahren bekannt: als ehemaliger Vorsitzender der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG), früherer Bezirksbeirat für die SPD (deren Mitglied er nicht ist) sowie als Organisator großer Kultur- und Freizeitveranstaltungen. Derzeit macht der 53-Jährige vor allem an der Badischen Bergstraße Schlagzeilen: Der Volkswirt kandidiert als Bürgermeister der Gemeinde Hirschberg.

Bei der Wahl am Sonntag holte Flammann mit 13 Prozent mehr als einen Achtungserfolg; in einigen Wahlbezirken im Ortsteil Leutershausen waren es fast 17 Prozent. Vor ihm rangieren jedoch der von Grünen, Freien Wählern und SPD unterstützte Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt und der Chef der CDU-Fraktion im örtlichen Gemeinderat, Christian Würz, mit 45 bzw. 40 Prozent.

Da also keiner der Kandidaten die nötige absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent erreicht hat, findet am 4. August ein zweiter Wahlgang statt. Dabei will Flammann neben den beiden „Platzhirschen“ erneut antreten: „Das gute Ergebnis ermutigt mich weiterzumachen“, begründet er im Gespräch mit dem „MM“. Er sehe die „realistische Chance“, die zweite Runde für sich zu entscheiden. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019