„Für Eltern mehr als unbefriedigend“

Bereits 2018 hatte die Elterninitiative Lindenhof gemeinsam mit der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) gefordert, Container als Übergangslösung für eine schnelle Entlastung der angespannten Situation bei der Kinderbetreuung im Lindenhof einzusetzen. Jetzt warf die BIG der Verwaltung diesbezüglich Versäumnisse vor. Die Stadt habe „keinerlei baulichen Vorarbeiten“ angestoßen.

Weil diese Vorarbeiten versäumt worden seien, gebe es nun „eine Interims-Interimslösung“. Die 80 neuen Plätze werden im Oktober nicht im Lindenhof eröffnet (wir berichteten), „sondern in Containern in der Nähe des vier Kilometer entfernten Luisenpark“. Dass die Stadt auf ihrer Webseite von „80 neuen Kinderbetreuungsplätzen für den Lindenhof“ spreche, sei „unter dem aktuellen Realisierungsstand nicht nachvollziehbar“, kritisiert Jan Habenicht, BIG Vorstand und Sprecher der Elterninitiative Lindenhof. „Wer kein Auto zur Verfügung hat, kann definitiv nicht morgens vor der Arbeit die Kinder vom Lindenhof zu dieser Interims-Interimslösung bringen.“

Initiative will Planungssicherheit

Erst im Sommer 2021 sollen dann die Container inklusive der belegten Betreuungsplätze auf den Pfalzplatz umziehen. Dieser Umzug sei zwar generell geplant, aber gesichert sei er aufgrund von nicht abgeschlossenen Vorarbeiten oder möglichen anderen Unwägbarkeiten noch nicht.

Die jetzt gefundene Interimslösung bedeute für den Lindenhof mehr Autoverkehr und sei für die Lindenhöfer Eltern nicht praktikabel. Für etwa ein Jahr sollten ihre Kinder vom Lindenhof in Richtung Luisenpark. Die Einrichtung stehe jedoch generell allen Kindern aus Mannheim offen. „Damit fahren nach einem Umzug auf den Pfalzplatz Eltern aus anderen Stadtteilen ihre Kinder in den Lindenhof“, kritisiert die Initiative.

Somit werde es im Lindenhof auch in diesem Jahr zu keiner spürbaren Entlastung der angespannten Betreuungssituation kommen. Dass die Interims-Containerlösung auf dem Pfalzplatzbunker sich um ein weiteres Betreuungsjahr verschiebt, sei für den Stadtteil „untragbar“. Es werde noch mehrere Jahre dauern, bis die geplanten Einrichtungen – etwa Landteilstraße/Waldparkstraße – ihren Betrieb aufnähmen.

Auch Zwischenlösungen verzögerten sich, selbst die so genannte Draußengruppe, die bereits im Jahr 2018 den Eltern für Anfang 2019 versprochen worden sei. Für die Eltern, die seit zwei Jahren auf Lösungen hofften, kämen diese Planungs- und Baumaßnahmen viel zu spät. „Jede Aussage zur Wichtigkeit und Relevanz der Verwaltung klingt wie Hohn in den Ohren der betroffenen Eltern, die seit vielen Jahren auf schnelle Lösungen warten“, so Habenicht zur Stimmung unter den Eltern im Stadtteil. Die Betreuungssituation für Kinder sei „mehr als unbefriedigend“, Planungssicherheit für Eltern gebe es nicht.

Schnelle Lösungen gefordert

Man fordere nun Politik und Verwaltung zum Handeln auf. Weitere Standorte im Stadtteil müssten für schnelle Übergangslösungen im Fokus stehen. Den vielen Eltern, die noch keine Betreuungsplatzzusage für das bald startende Betreuungsjahr 2020/2021 bekommen hätten, solle die Stadt „praktikable und zufriedenstellende Lösungen“ anbieten, so die BIG. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020