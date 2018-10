Gemeinde sucht Jubelkonfirmanden

Gemütlich beisammensitzen, gute Gespräche führen und gemeinsam lachen: Mit einem festlichen Gottesdienst feiert die Markusgemeinde am Sonntag, 22. April, um 10 Uhr, Jubelkonfirmation. Alle ehemaligen Konfirmanden, die in den Jahren 1968, 1958, 1953, 1948, 1943 sowie 1938 in der Markuskirche konfirmiert wurden, sind herzlich dazu eingeladen. Auch alle, die nicht in der Markuskirche konfirmiert wurden, jetzt aber in der Gemeinde wohnen, gehören zu den Jubilaren und sind herzlich willkommen.

Anmeldung im Pfarramt der Markuskirche Im Lohr 4 unter der Telefonnummer 0621/81 61 79. mai

