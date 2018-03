„Gemeinde verliert Nachwuchs“

Anzeige

„In zwei, drei Jahren soll der Kindergarten von St. Josef geschlossen werden“, teilte Pfarrer Martin Wetzel, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit und Vorsitzender des Stiftungsrates der Kirchengemeinde Mannheim-Südwest, beim Elternabend im September mit. „Das war für uns wie ein Schlag ins Gesicht“ erklärte Claudia Schmieder vom Elternbeirat des Kindergartens gegenüber dieser Zeitung.

40 Kita-Plätze werden verlagert

Stellungnahme der katholischen Seelsorgeeinheit Zum Thema Schließung des Kinderhauses St. Josef erreichte uns folgende Stellungnahme der Katholischen Kirchengemeinde. „Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in den Stadtteilen und des Nachfrageverhaltens der Eltern werden Lindenhof, Almenhof, Neckarau einschließlich Niederfeld von Seiten der Stadt Mannheim mit Blick auf den vorschulischen Bildungsbereich (Tagesbetreuung der unter Dreijährigen und Kindergartenalter) gemeinsam als sogenannter Planungscluster betrachtet. Die Gremien der Kirchengemeinde Mannheim Südwest wie auch die Katholische Gesamtkirchengemeinde Mannheim haben bei ihren langfristigen Planungen auch immer die gesamte Seelsorgeeinheit im Blick. Zumal Kinder aus allen drei Pfarrei-Gebieten – St. Josef, Maria Hilf und St. Jakobus – Tageseinrichtungen in allen vorab genannten Stadtteilen besuchen, da die Stadtteilgrenzen für Eltern wie Träger fließend sind. Daher ist ein Neubau am Standort Maria Hilf auf dem Almenhof im Gespräch. Am von der Katholischen Kirche getragenen Kindergarten-Standort Maria Hilf kämen bei einem Neubau zu den drei vor Ort bestehenden Kindergartengruppen die Kindergartengruppen der Einrichtung St. Josef dazu. Zudem sollen zwei neue Krippengruppen entstehen. Im Kindergartenbereich bleiben also in der Seelsorgeeinheit alle bestehenden Plätze erhalten und werden durch Krippengruppen ergänzt. Dieser Neubau würde zudem gemäß den vom Gemeinderat verabschiedeten Investitionskostenzuschussrichtlinien der Stadt Mannheim bezuschusst. Die Erweiterung des Angebots der Einrichtung an Maria Hilf hat für Kinder in den genannten Stadtteilen großes Entwicklungspotenzial – räumlich wie auch hinsichtlich der daraus resultierenden pädagogischen Möglichkeiten. Identische Möglichkeiten wären selbst mit höchstem finanziellem Aufwand in St. Josef nicht gegeben.“ red

Durch den Wegfall der 40 Plätze trotz wachsender Einwohnerzahl verschärfe sich die ohnehin schon seit Jahren „prekäre Versorgung mit Kindergartenplätzen“ auf dem Lindenhof, wo es außerdem noch zwei evangelische und einen städtischen Kindergarten gebe. Mit rund 1500 neuen Lindenhöfern rechne die Stadt im Glücksteinquartier, wo allerdings keine Einrichtung für die Betreuung der neu zuziehenden Kinder vorgesehen sei.

Was Tina Heinzelmann vom Elternbeirat von St. Josef auch nicht gefällt ist, „dass die beiden Kindergartengruppen von St. Josef in den Neubau des Kindergartens bei Maria Hilf im Almenhof integriert werden sollen“. Fußläufig sei der Kindergarten dann für die meisten Lindenhöfer nicht mehr erreichbar. Eine halbe Stunde am Morgen könnten die Eltern mit ihren Kindern nicht bis zum Almenhof laufen, wenn sie danach noch vom Hauptbahnhof aus zur Arbeit pendeln müssen. „Viele Eltern haben eine Abneigung gegen so eine riesengroße Einrichtung mit wechselnden Betreuungspersonen“, erklärte Heinzelmann. In einer so großen Einrichtung gehe auch die persönliche Beziehung zwischen Eltern, Kindern und Erziehern verloren.