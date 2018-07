Gerade Winkel und ein gelber Spielplatz

Anzeige

Um eine optische Weitläufigkeit zu erhalten, gibt es im Glückstein-Park keine Zäune – weder um das Gelände, noch zu den sich unmittelbar anschließenden Privatgärten der Stadtvillen. „Wir haben den Bereich zur Glücksteinallee nur mit kleinen Terrassen abgegrenzt“, erklärte Landschaftsarchitekt Markus Pieper – vielleicht nicht unbedingt zur Freude der Bewohner, die die große Gruppe an Eröffnungsgästen direkt vor ihren Wohnzimmern derweil etwas misstrauisch beäugten.

Kritische Anwohner

Auch manche Gäste äußerten an Teilen der Neugestaltung Kritik. Neben dem seit Jahren schwelenden Konflikt um Hundekot auf den Grünflächen ging es dabei vor allem um den Spielplatz. Während sich dieser zum Park hin öffnet, ist er in Richtung Lindenhof- und Windeckstraße mit einer Mauer abgeschirmt. Der mit markanten gelben Schmuckelementen versehene Kletter- und Rutschparcours ist dabei teilweise in dem Betonbauwerk verankert. „Von der Straße aus kann man nicht erkennen, was dahinter passiert. Das ist gerade abends und mit der Nähe zum Hauptbahnhof problematisch, wenn sich dort Jugendliche aufhalten können. Andere Grünflächen in Mannheim werden extra optisch ausgedünnt, und hier baut die Stadt eine Sichtschutzmauer“, fasste ein Anwohner seine Befürchtungen zusammen. Ein anderer Nachbar störte sich an der Betonfläche: „Die ist in wenigen Wochen voller Graffiti und sieht dann fürchterlich aus.“

Sowohl die Vertreter der Stadt als auch die beiden verantwortlichen Landschaftsarchitekten wollten diese Kritik so nicht stehen lassen. „Der Park ist zu drei Seiten komplett offen, lediglich der Spielplatz ist durch die Wand geschützt“, versuchte Hubertus Schäfer die Wogen zu glätten. „Dadurch können die Kinder sicher spielen, ohne dass sie auf die Straße rennen können. Gleichzeitig ist die Wand ein Lärmschutz.“ Die kritischen Anwohner überzeugten diese Argumente offenbar nur teilweise, sodass Planer Hubertus Schäfer nur eine Bitte äußern konnte: „Geben Sie dem neuen Park etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Dann lösen sich einige der befürchteten Probleme auf.“

