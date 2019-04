Geschmacksvielfalt auf dem Pfalzplatz

Wieder stellen Qualitätsanbieter aus dem Stadtteil und der Region vor, was sie an Genüssen zu bieten haben: Die inzwischen 5. Genussmeile auf dem Lindenhof findet wegen des guten Zuspruchs erstmals über das gesamte Wochenende, am Samstag, 27. und Sonntag, 28. April, statt. Unter Bäumen am Jugendtreff auf dem Pfalzplatz läßt sich ein Dutzend Genussanbieter in die Karten schauen: „Natürlich geht es um’s Genießen“, sagt Initiator Jens Flammann von den Stadtevents, „doch ist das Besondere an der Genussmeile, dass die Leute wieder zum Hin-Schmecken eingeladen sind.“

Mit Muse Produkte testen

Damit meint der Volkswirt: Nur wer mit Muße die Unterschiede herausschmeckt, kann sich für gute Qualität entscheiden: „Das ist oft keine Frage des Geldbeutels, sondern des Zutrauens in den eigenen Geschmack.“ Diesen zu entdecken und immer noch etwas zu verfeinern, dabei unterstützen die Anbieter der Genussmeile.

Erstmals dabei ist beispielsweise ein Käseanbieter, der ausschließlich Käse aus der Schweiz anbietet. Ob Süßes oder Herzhaftes, ob Leckereien aus dem Stadtteil oder Bio-Wein aus Rheinhessen oder arabische Spezialitäten nach syrischen Rezepturen – die Genussmeile bietet etwas für alle Geschmäcker und Altersgruppen.

Über die Angebote engagierter Anbieter hinaus, ist die Stimmung bei der Genussmeile deswegen sehr entspannt, weil viele junge Besucher mit Picknickdecken, Kind und Kegel die Genussmeile zu ihrem Fest machen. Jens Flammann: „Es ist Konzept und pure Absicht, dass die Leute die Genussmeile zum gemeinschaftlichen Wohnzimmer unter freiem Himmel machen: So haben alle ihre Freude daran.“

Erstmals macht auch die Markusgemeinde aus dem Almenhof mit: Pfarrerin Martina Egenlauf-Linner lädt jeweils zur Eröffnung der Genussmeile am Samstag, um 17.30 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr zum Abend- oder Mittagsgebet auf der Genussmeile ein.

Und das Urban gardeining-Projekt „Gemeinschaftsgarten Lindenhof“ bietet ein Mitmach-Angebot für Kinder an.

Vertreten ist auch die Universität Mannheim: Volkswirtschaftsstudierende wollen herausfinden, welchen Beitrag Verbraucher für Qualitätsangebote wirklich leisten wollen.

Weitere Informationen über ein Projekt, das aus der Genussmeile enstanden ist, kommen von Projektentwickler Florian Hensel: „20 Stadt-Hofläden bis 2020“ sollen Land und Stadt zusammenbringen, damit regionale Lebensmittelproduzenten und -verbraucher voneinander lernen können.

„Die Genussmeile ist also alles andere als ein Sauf- und Fressfest“, erklärt Initiator Jens Flammann: „Es geht darum, wie wir Lebensluxus durch echten Genuss erleben und gestalten können.“ red

