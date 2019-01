Grokageli verlost Karten für Sitzung

Die Große Karnevalsgesellschaft Lindenhof (Grokageli) verlost noch bis einschließlich Sonntag, 3. Februar, vier mal zwei Eintrittskarten für ihre närrische Sitzung am Samstag, 16. Februar, um im Gemeindehaus Don Bosco in der Maria-Hilf-Kirche in der Karl-Blind-Straße 3. Der Eintritt zu dem Abend mit Ralph Daniel, dem Männerballett „Die Traumtänzer“ und Alexander Fleck, alias „Prinz Alex“, sowie dem Musikzug Lohrbach kostet elf Euro.

Am Sonntag, 17. Februar, findet der Gardeball mit einem Freundschaftsturnier im Garde und Schautanz statt. Für 23. Februar lädt die Grokageli zum Kindermaskenball in der Johanniskirche auf dem Lindenhof ein. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

