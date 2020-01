Grüne wählen neue Sprecher

Auf der gemeinsamen Sitzung der Grünen Ortsverbände (OV) Lindenhof und Neckarau wurden neue Sprecher-Teams gewählt. Der Ortsverband Lindenhof wird vertreten durch Patrick Liebscher (Bilder v.l.) und Kerstin Ullrich, der Ortsverband Neckarau wählte Harald Knecht und Maria Kemmer.

Die Ortsverbände danken den bisherigen Sprechern Matthias Winkler (Lindenhof) und Stefan Norra (Neckarau), „die mehrere Jahre in dieser Funktion gewirkt und zum Erfolg der beiden Verbände einen maßgeblichen Beitrag geleistet haben“, sagt Kerstin Ullrich. „Die Mitgliederzahlen sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen, sdass erstmals beide Ortsverbände jeweils zwei Mitglieder in das Sprecher-Team entsenden um die bisher erfolgreiche Arbeit fortzuführen“, so Ullrich. mai/Bilder: SPD

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020