Hausherr lässt närrische Truppe walten

Dem „Bürgermeister“ war es gerade recht: „Ich habe in einigen Tagen Urlaub, dann könnt ihr hier walten und schalten.“ Und so zierte sich Walter McDavid, seines Zeichens Bürgerdienstleiter, unter anderem auf dem Lindenhof, nicht lange und übergab den groß dimensionierten Schlüssel den Narren der Großen Karneval-Gesellschaft Mannheim-Lindenhof (Grokageli).

Passanten zücken Handys

Angeführt von Präsidentin Erika Mathias hatten die Fasnachter gerade seine Amtsstube in der Landteilstraße besetzt, unterstützt von den lautstarken Klängen des Spielmannszug Mannheim-Feudenheim und verstärkt durch Gleichgesinnte aus dem Club der Knöchelträger, der Hesemer Grumbe und dem Exprinzen Alexander Fleck, der die Mannemer Fasnacht 2015 regierte. Die Weltiche Obrigkeit war durch Stadträtin Heidrun Kämper vertreten. Damit hatte sich die Grokageli bis vor vier Jahren zufrieden gegeben. Dann aber kamen die Narren auf die Idee, den Stadtteil auf sich und die angebrochene Kampagne aufmerksam zu machen. Seitdem ziehen sie mit lauter Musik durch die Straßen. So auch diesmal. Die bunte Truppe marschierte durch Meerfeldstraße, Windeckstraße, Heinz Haber Straße, Landteilstraße und Lindenhofstraße zum Rewe-Markt. Mit großem Erfolg: Entlang des Zuges blieben die Passanten stehen, manche zückten ihre Handys zum Fotografieren, aus etlichen Fenstern und von Balkonen begrüßten die Anwohner den Zug mit einem lauten Ahoi.

Im Supermarkt war bereits hinter den Kassen ein Stand mit Getränken aufgebaut. Doch zunächst ließ es noch einmal der Spielmanszug unter der Stabführung von Marc Bassauer mit Trommeln und Pfeifen richtig krachen, sichtlich zur Freude einiger Kunden, die mit ihren vollen Taschen stehen blieben. Auch ihnen galten die guten Wünsche ins Neue Jahr, ausgesprochen von Präsidentin Mathias und „Bürgermeister“ McDavid. Zudem wurden sie Zeugen der Aufnahme von Karl-Heinz Gaukel in die Senatorenriege.

Erneut griffen die Musiker zu ihren Instrumenten, diesmal für den Einmarsch der Stadtprinzessin Daniela I mit ihrem Sandhase-Gefolge. Ob es Schwierigkeiten gegeben habe bei der Schlüsselübergabe, wollte Lieblichkeit wissen, sie wäre sonst eingeschritten. Die gab es nicht, war die lachende Antwort und so verkündete Daniela munter ihr Motto. Gut gelaunt ob der gelungenen Veranstaltung lud Präsidentin Mathias zuletzt die Gäste zur Närrischen Sitzung am 16. Februar, um 19 Uhr, im Gemeindehaus Don Bosco an der Maria Hilf Kirche. jan

