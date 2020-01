Heidrun Kemper wirbt für Spundwandlösung

Das elegante Foyer des Gründerzentrums „Mafinex“ als Location, das Jazz-Quartett „Les Quatres“ zur musikalischen Umrahmung, ein kostenloses Glas Sekt zum Anstoßen – das Ambiente für den traditionellen Neujahrstreff der SPD Lindenhof könnte kaum einladender sein.

Kein Zufall ist denn auch der überparteiliche, ja den Stadtteil umfassende Charakter, den sich die Veranstaltung in den zurückliegenden Jahrzehnten vor Ort erworben hat; von ihm zeugt diesmal wieder die Anwesenheit auch von Repräsentanten der CDU und der Lindenhöfer Vereine – von der Karnevalsgesellschaft Grokageli bis zur Bürger-Interessengemeinschaft (BIG).

Es ist am Geschäftsführer von start-up Mannheim, Christian Sommer (dessen Großvater übrigens, wie er erzählt, einst ein Tabakgeschäft in der Meerfeldstraße führt), den Gästen seine Einrichtung vorzustellen, deren Arbeit längst positive Ergebnisse zeigt: „Mannheim hat die meisten Start ups pro 1000 Einwohner.“ Dank der Nähe zu Hauptbahnhof und Hochschulen boomt speziell dieser Standort, so dass in Kürze ein Erweiterungsbau beginnt.

Noch vor einem Jahr hat Florian Kling als Chef der SPD Lindenhof zu diesem Anlass die Gäste begrüßt. Doch der ist im Herbst zum Oberbürgermeister von Calw gewählt worden. Und so fungiert als kommissarische Vorsitzende nun Heidrun Kemper. Bei der Kommunalwahl im Mai hat sie den Wiedereinzug in den Rat knapp verpasst, ist aber erste Nachrückerin, wird nun „mit Verzögerung den Lindenhof voraussichtlich in einem Jahr wieder im Gemeinderat vertreten“, versichert sie den Gästen, allen voran Landtagsabgeordneter Boris Weirauch und Stadtrat Bernhard Boll.

Stadtteil in Bewegung

Und dieser Lindenhof ist mächtig in Bewegung, wie ihre Neujahrsansprache klar macht. Derzeit zählt er 13 576 Einwohner, 135 mehr als im Vorjahr. 196 Kinder sind hier 2019 geboren worden. Und er wächst auch baulich: Demnächst wird das Technische Rathaus fertig, es beginnen die Umgestaltung des Lindenhofplatzes und der Bau der dringend benötigten Kita mit 80 Plätzen.

Doch es bleibt ein Dauerbrenner: die Rheindammertüchtigung. „Wissenschaftliche Gutachten, die erweisen, dass das Fällen von 1000 Bäumen verhindert werden kann, finden leider in der Planung des Regierungspräsidiums keinen Niederschlag“, beklagt Kemper. Sie plädiert dagegen für die baumerhaltende Spundwandversion: „Die ist zwar teurer“, räumt sie ein: „Doch Geld darf beim Erhalt des Ökosystems Rheindamm kein Argument sein.“

In diesem Jahr fällt dafür so manche Vorentscheidung, im kommenden die endgültige, und zwar durch die Stadt Mannheim: „Sie ist letztendlich die Genehmigungsbehörde. Denn die Stadt entscheidet, ob die Pläne des Regierungspräsidiums umgesetzt werden“, macht Kemper klar: „Wir rechnen hier mit der Zusicherung, die OB Dr. Kurz bei seiner Neujahrsansprache gegeben hat“, sagt Kemper und zitiert die entsprechende Passage des Rathaus-Chefs: „Die Bedeutung des Stadtgrüns wird natürlich auch eine große Rolle in der Bewertung der angekündigten Anträge des Regierungspräsidiums zum Rheindamm spielen.“

Ein Thema, das Kemper persönlich sehr am Herzen liegt und das sie daher bereits im vergangenen Jahr angesprochen hat, sind Gestaltung und Nutzung des Bunkers in der Meerfeldstraße. Bislang besteht lediglich eine Nutzung durch die Grokageli als Lager. Die soll auch so bleiben, sogar auf andere Vereine erweitert werden: „Ich kann mir gut vorstellen, diese Räume als Begegnungsstätte für den Lindenhof zu nutzen. Denn die fehlen.“

Inzwischen gibt es einen Runden Tisch, der bereits Gespräche und Begehungen mit Denkmalschutz und BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) unternommen und ein Nutzungskonzept erarbeitet hat. Doch die größte Herausforderung kommt erst noch: die Finanzierung. „Es wird also noch eine Zeit dauern“, ist Kemper überzeugt, „bis wir zu unserem Neujahrsempfang in diesen Bunker einladen können.“

