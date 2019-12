„Heute würde ich mir das nicht mehr zutrauen“

„Für das Haus haben wir einen eigenen Pflegedienst gegründet mit inzwischen neun Krankenschwestern“, erklärte Betreiber Herbert Th. Propfe. „Mit den Krankenschwestern war das schwierig, einen Vertrag dafür bei den Krankenkassen zu bekommen. Doch ein Vertreter der AOK hatte uns damals geholfen“, erläuterte Geschäftsführer Propfe. In der Cafeteria im Erdgeschoss des Seniorendomizils „Am Glückstein“ im Stadtteil Lindenhof feierten die Belegschaft und Besucher das 25-jährige Bestehen der Einrichtung. Eine weitere Jubiläumsfeier eigens für die Bewohner der insgesamt 45 betreuten Seniorenwohnungen, die sich auf sechs Stockwerken verteilen, soll separat bei einer Weihnachtsfeier stattfinden.

„Mir geht das Ereignis näher, als ich das bisher glaubte. Bei einem solchen Projekt braucht es viele Menschen, die helfen, mitdenken und mitplanen“, versicherte Propfe. Damals am 1. April 1994, als das Seniorendomizil im Glückstein-Quartier seine Eröffnung gefeiert hatte, ging diese Einrichtung mit dem bislang ungewöhnlichen Konzept an den Start, vom innenarchitektonischen Ambiente her mehr bürgerlichen Wohnungen gleichen zu wollen als der steril-klinisch wirkenden Atmosphäre eines sozial kalten Altersheimes. „Schon im Jahre 1990 hatten die ersten Planungen begonnen“, erinnerte sich Propfe, der beruflich als Unternehmer im Dienstleistungssektor für die Landwirtschaft arbeitet und einer alteingesessenen Firmendynastie angehört.

Barrierefreie Wohnungen

An der Wand in der Cafeteria des Seniorendomizils hängen alte Fotografien von den Bauarbeiten zu dem Eckgebäude in der Bellenstraße an der Glücksteinallee. „Im Prinzip sind das normale barrierefreie Wohnungen für ältere und behinderte Menschen“, so Propfe. Zum Mitarbeiterteam gehören seine Ehefrau Angelika Propfe, Tochter Julia Propfe und Sohn Thomas Propfe. Allerdings habe das Stemmen dieser Aufgabe einiges an Kraft gekostet. „Heute würde ich mir ein solch großes Projekt kaum mehr zutrauen“, gestand Propfe.

Miteinander leben

In der Vergangenheit hatte es im Lindenhof lediglich drei klassische Altersheime gegeben, das Richard-Böttger-Heim, das Pflegeheim Neckarau und das nicht mehr existente Emlein-Haus, in dem inzwischen ein Investor Wohnungen geplant und gebaut hat (wir berichteten).

Früher sei der Lindenhof ein Industriestandort gewesen, der sich im Laufe der Zeit städtebaulich zu einem Wohnviertel entwickelte. Bevor ein neuer Bewohner einzieht, schaut sich Inhaber Propfe die Anwärter an. „Wir müssen sehen, ob der Mensch zu uns passt. Die Menschen sollen hier ja miteinander leben“, schilderte der 73-Jährige in Bezug auf eine gleichmäßige Sozialstruktur.

Von der evangelischen und katholischen Kirche finden in der Cafeteria regelmäßig Andachten statt. Darüber hinaus befinden sich im Erdgeschoss die Behandlungsräume einer Zahnärztin, eines Internisten und einer Psychotherapeutin. „Bei uns können die Menschen ihren Lebensabend verbringen, um nicht mehr umziehen zu müssen“, so Propfe.

In den letzten Monaten forderten die Bauarbeiten ringsherum den Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung viel Geduld ab. „Teilweise haben hier in den Regalen die Gläser gewackelt. Da dachten die Leute, das sei ein Erdbeben“, bedauerte Propfe diese Phase der Unruhe, die für alle Betroffenen sehr belastend unangenehm gewesen sei.

Freitag, 20.12.2019