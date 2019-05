Schulkinder, für die „mit Hochdruck“, wie die Stadt betont, nach geeigneten Hort-Räumen gesucht wird und Eltern, die Initiativen gründen, weil sie händeringend nach einem Krippen- oder Kiga-Platz für ihren Nachwuchs Ausschau halten: Die angespannte Kinderbetreuungssituation auf dem Lindenhof stand auch bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in der Lanz-Kapelle im Mittelpunkt.

„Die Caritas und ich suchen seit fast zwei Jahren nach geeigneten Räumen“, betonte Xenia Stobbe vom städtischen Fachbereich Bildung auf die Frage nach dem Hort der Caritas mit 40 Plätzen. Der befindet sich seit Sommer 2017 im Gebäude der Diesterwegschule (wir berichteten), da die Räume in der Pfarrwohnung in der Bellenstraße wegen Brandschutzmängeln aufgegeben werden mussten. Für alle Beteiligten sei diese räumliche Zwischenlösung „nicht zufriedenstellend“, wie Stobbe bestätigte. Doch bei der mit Hochdruck laufenden Suche liege das „Zauberwort“ auf „geeignete“ Räume. Denn das bedeute nicht nur, eine schulnahe Lösung, sondern vor allem eine an den „immer strenger werdenden Vorgaben des vorbeugendes Brandschutzes“ orientierte Räumlichkeit. Bis die gefunden sei, so Stobbe, bleibe die Einrichtung der Caritas im Schulhaus an der Meerfeldstraße. Parallel dazu werde die Essensituation geprüft, da eine Sanierung der Küche noch in diesem Jahr vorgesehen sei. Ziel sei es, die beengten Bedingungen zu entzerren und neben dem Werkraum auch das Musikzimmer mit als Essensbereich für alle Hortkinder zu nutzen.

Neue Einrichtung im Emlein-Haus

Groß waren die Befürchtungen etlicher Eltern, die sich zu Wort meldeten, im Hinblick auf das Glücksteinquartier. Schließlich werden dort bald rund 1500 neue Einwohner erwartet sowie an die 5000 Arbeitsplätze entstehen. „Was ist, wenn die Kinderzahl dort explodiert?“, wollte ein beunruhigter Lindenhöfer Vater wissen: „Da muss man doch jetzt schon Vorsorge treffen.“

„Ich kann ihre Sorgen gut verstehen“, räumte Stobbe ein: „Und ich teile sie auch ein bisschen.“ Dennoch: Der tatsächliche Bedarf an neuen Betreuungsplätzen sei schwer vorauszuplanen.

Etliche Bezirksbeiräte, darunter auch Ingeborg Dörr (CDU) wollten wissen, ob es mit den bis 2020 in Aussicht gestellten neuen Kitaplätzen vorangehe. Beispielsweise in puncto Emlein-Haus sowie Waldpark-/Landteilstraße „tut sich nichts“.

Rathaussprecherin Beate Klehr-Merkl teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass bei einem Bauvorhaben stets „verschiedene formelle Verfahren ganz regulär durchlaufen werden“ müssten. Dabei könne es in den einzelnen Bauphasen auch zu einer Unterbrechung der Bautätigkeit kommen. Die Stadt stehe bezüglich des Projektes Emlein-Haus in engen Austausch mit dem Investor „Prüfer & Partner“ sowie dem Träger der Einrichtung, der „Nestwärme Mannheim gUG“. Im Emlein-Haus sollen noch in diesem Jahr zehn Krippen- sowie 40 Kindergartenplätze entstehen.

An der Ecke Waldpark-/Landteilstraße ist in Trägerschaft von „kinderland.net“ der Neubau eines viergruppigen Kigas mit 80 Ganztagesplätzen geplant, der Ende 2020 in Betrieb gehen soll. Zudem ist dort ein Naturkindergarten vorgesehen, der laut Stadt noch in diesem Jahr bezugsfertig sein wird.

