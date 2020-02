In einer Polonaise durch den Saal

Feen, Biene Mayas, Seeräuber, Cowboys oder Polizisten sausten durch den Saal der Johanniskirche: Die große Karneval gesellschaft Lindenhof 1907 (Grokageli) hatte zur Kinderfasnacht eingeladen und viele Lindenhöfer nutzten die Gelegenheit, um zusammen mit ihren Kindern zu fasnachtlicher Musik zu tanzen und zu schunkeln.

Dazu gab es an der Bar Saft und Cola sowie köstliche Kuchen, Hot Dogs oder Süßspesen wie Rote Grütze oder giftgrünen Wackelpudding. Der Nachmittag kann als durchaus gelungen angesehen werden, zumal die Kinder mit „Reise nach Jerusalem“, Tauziehen oder Polonaisen dauernd beschäftigt waren. Das tat auch den Eltern gut, die sich einmal in aller Ruhe unterhalten konnten. Nur das mit der Ruhe hielt sich in Grenzen, waren die Kleinen doch ständig auf Tour und schauten nur selten bei ihren Eltern vorbei.

Als dann auch noch die Kinderprinzessin der Insulaner aus Ilvesheim, Liv-Marleen I., auf die Bühne trat, da schauten viele Kinder mit großen Augen auf. Die Lieblichkeit verkündete ihr Motto, dem die Knirpse aufmerksam zuhörten. Als sie fertig war, musste die Prinzessin mit den Kindern eine Polonaise durch den Saal veranstalten. Da waren natürlich fast alle dabei und reihten sich in den bunten Reigen ein, der sich durch den Saal schlängelte. Für die Kinder sicherlich ein Höhepunkt, als sie ein Elternteil mit Toilettenpapier einwickeln durften. Die Reste davon benutzten die Kleinen, um sich gegenseitig mit Papier zu bewerfen.

Mit Schokolade gefärbte Gesichter

Unter den Spielen kam mit am Besten an, dass sich die Kinder auf den Boden setzen durften und mit dem Mund einen Schaumkuss verspeisen durften. Über die mit Schokolade gefärbten Gesichter mussten selbst die Teilnehmer lachen. Marius war da schon ein erfahrener Fasnachter. Der vierjährige war schon zum zweiten Mal dabei: „Das macht richtig Spaß“, sagte er und sauste schon wieder in Richtung Bühne, um ja nichts zu verpassen.

Da war die kleine Maren doch etwas zurückhaltender. Die Zweijährige hatte Mühe, sich selbstständig auf den Beinen zu halten. Aber an der Hand der Mutter klappten die Tanzbewegungen schon recht ordentlich – frei nach dem Motto: Früh übt sich, wer ein ganz großer Fasnachter werden will. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020