Infoabend über mehr Mobilität

Die Lindenhöfer Initiative für Fahrradfahrer und Fußgänger (Liff) lädt in Kooperation mit der BIG Lindenhof unter dem Titel „Mobilität für Jung und Alt auf dem Lindenhof“ für morgen, Donnerstag, 11. April, von 19.30 bis circa 21 Uhr, zu ihrer Mobilitätsveranstaltung in die Lanzkapelle in der Meerfeldstraße 87 ein.

Den Hauptpunkt des Abends bildet ein Kurzvortrag von Sven Lehr, Fachbereich Tiefbau der Stadt Mannheim, über die Bewertung von Straßen- beziehungsweise Fuß- und Radwegszuständen mit anschließender Diskussion.

Lebensqualität einer Stadt

Weitere Themen sind: neue Lösungsansätze für die problematische Parkplatzsituation, aktuelle Planungen zum Lindenhofplatz sowie die geplante Straßenbahnlinie in der Glücksteinallee.

„Ein zuverlässiger Indikator für die Lebensqualität einer Stadt ist, wie viele Kinder und alte Menschen auf Straßen und Plätzen unterwegs sind. Wie sieht es aus mit der Benutzbarkeit auf vielen Bürgersteigen und Gehwegen auf dem Lindenhof?“, fragt Liff-Mitglied Petra Benzin: „Drücken eventuell Wurzeln das Pflaster hoch, wächst das Grün in den Fußgängerraum und sind an Kreuzungen die erforderlichen Bordsteinabsenkungen überall in Ordnung?“

Hilfreiches System

Die Stadt Mannheim muss, so Petra Benzin, die baulichen Mängel erfassen und diese zeitnah beheben, so dass alle Gehwege für mobilitätseingeschränkte Menschen benutzbar sind: „Hierzu verwendet die Stadt Mannheim ein System der Straßenzustandsklassifikation, dessen Prinzip und Methodik, der dafür zuständige Mitarbeiter Sven Lehr vorstellen wird.“ mai

