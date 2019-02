Initiative fordert kurze Wege zu Kindergärten

Ein ständiges An- und Abfahren von Eltern, die alle zur gleichen Zeit ihre Töchter und Söhne mit dem Auto zum Kindergarten bringen und keine Haltemöglichkeiten finden: „Dieses Szenario gilt es zu vermeiden, denn es führt zu Städten mit einer hohen Belastung durch Pkw-Verkehr“, heißt es in einer Stellungnahme der Lindenhöfer Initiative für Fahrradfahrer und Fußgänger (LIFF) zur Betreuungssituation Lindenhöfer Kinder. Vielmehr erstrebenswert sei eine „Stadt der kurzen Wege“, ein Leitbild nach dem das Angebot dort geschaffen werden sollte, wo die Nachfrage entstehe: „Können viele Ziele fußläufig erreicht werden, so kann ein hoher Anteil an Fuß- und Radverkehr erreicht werden.“

Dies gelte, so die Initiative, auch für die Hol- und Bringdienste von Eltern. Diesen komme jedoch eine doppelte Bedeutung zu. „Zum einen beeinflussen sie durch ihre Verkehrsmittelwahl direkt die Verkehrssituation, zum anderen haben sie auch Vorbildfunktion für ihre Kinder, die durch diese Verkehrsnutzung für ihre eigene künftige Verkehrsmittelwahl geprägt werden“, betont LIFF-Mitglied Matthias Wirz: „Betreuungseinrichtungen sollten an zentralen Orten angesiedelt werden, so dass möglichst viele Menschen sie fußläufig erreichen können.“

Daher gebe es auch aus Sicht der LIFF keine Gründe, die in puncto Verkehrsdichte gegen den geplanten Kiga-Standort an der Ecke Landteilstraße/Waldparkstraße sprechen würden. Darauf habe auch schon in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung auf dem Lindenhof ein LIFF-Mitglied hingewiesen, als FDP-Bezirksbeirat Wolf Engelen zu bedenken gab, dass Eltern und Anwohner über Parkplatznot rund um die geplante Einrichtung klagen würden.

„Vielmehr wäre es sogar begrüßenswert, wenn die Stadt bei Wohnneubauten, wie im Glücksteinquatier, auch gleich Kitas vorsehen würde“, so Wirz: „Nach unserer Einschätzung werden weniger als 20 Prozent der Kinder mit dem Pkw zu den Betreuungseinrichtungen gebracht.“ Zudem würde die Mehrheit der Eltern keineswegs über den Mangel an Pkw-Plätzen klagen.

LIFF ist laut Wirtz ein loser, überparteilicher Zusammenschluss von sechs aktiven Personen, die sich um die Interessen der Radfahrer und Fußgänger auf dem Lindenhof kümmert. Die Initiative wurde im Herbst 2013 aus der Aktion „100 Ideen für den Lindenhof“ gegründet. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019