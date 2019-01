Interessengemeinschaft feiert Premiere

In lockerer Runde bei einem Glas Sekt stießen die zahlreichen Gäste beim ersten Neujahrsempfang der Bürger- und Interessengemeinschaft BIG Lindenhof auf das neue Jahr an. Vorsitzender Ulrich Holl dankte Helma Schäfer und Klaus-Dieter Kähler, die mit einem engagierten Helferteam den gelungenen Jahresauftakt auf die Beine gestellt hatten. Eine gute Gelegenheit, sich über Themen aus dem Jahr 2018 zu informieren und über kommende Themen auszutauschen. In seiner mit viel Humor gewürzten Neujahrsansprache berichtete Holl von erfolgreichen Aktionen der BIG aber auch von Problemen.

Stadträtin Heidrun Kämper (SPD) habe gemeinsam mit der BIG die Initiative Mäuse für den Meeräckerplatz ins Leben gerufen. Die Stadträtin und Marc-Oliver Kuhse vom Vorstand der BIG hätten über viele Jahre für eine Neugestaltung des Platzes geworben und gesammelt. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ein gelungener Platz, der des zweitgrößten Wochenmarktes in der Stadt würdig ist“, so Holl.

Wichtig für ihn ist nun auch die Schaffung einer Verbindung zum neuen Glücksstein Quartier. Mit 1500 neuen Bewohnern sei es ein komplettes Dorf. Früher jedoch habe es in einem Dorf auch immer einen Kindergarten gegeben. Das habe man da aber völlig vergessen.

Elterninitiative hat sich gebildet

Jetzt habe sich auf dem Lindenhof eine Elterninitiative gebildet. Auch hier sei die BIG mit dabei und suche den Austausch mit Politikern, um eine Kinderbetreuung auf dem Lindenhof zu begleiten. Ihr Hauptthema des letzten Jahres, die Bäume auf dem Rheindamm, sei sogar Thema beim diesjährigen Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters gewesen. Dass die Bäume auf dem Rheindamm laut Aussage bestimmter Herren aus Karlsruhe nicht sein dürfen, könnten die Lindenhöfer nicht verstehen. Insbesondere Wolf-Rainer Lowack habe sich tiefer mit der Materie befasst. Der Vorstand und weitere Mitglieder der BIG hätten in Gesprächen mit der Stadtspitze, Verwaltung und Landesbehörde eine inhaltlich klare Kante gezeigt. „Auch im Jahr 2019 liegt hier noch viel Arbeit vor uns“, weiß Holl. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist für ihn „gelebte Demokratie“.

„Dafür ist die BIG auch da: Demokratische Prozesse im Stadtteil anzustoßen, zu begleiten und wo notwendig zu kritisieren“, betonte er. Zur gelebten Demokratie gehört für ihn auch das gemeinsame Feiern: Beim Martinsumzug seien noch mehr Kinder dabei gewesen als in den Vorjahren. Das Lanzparkfest, eines der größten Stadtteilfeste in Mannheim, bringe die Menschen zusammen. Die BIG arbeite in vielen Bereichen mit anderen Initiativen zusammen: Mit der SPD beim Meeräckerplatz, mit dem Gewerbeverein beim Lanzparkfest und der Elterninitiative bei der Kindergartensituation. „Wir sind dankbar für jede Unterstützung“, erklärte Holl.

Stadträtin Heidrun Kämper(SPD) fand den Neujahrsanfang „großartig“. Die Mitglieder zusammen zu bringen sei wichtig, ein elementarer Beitrag zum Zusammenhalt von Jung und Alt, meinte sie mit Blick auf die bunt gemischte Gästeschar im Saal: „Der Neujahrsempfang ist viel mehr als ein Fest oder Anlass, das neue Jahr mit einem Glas Sekt zu begrüßen.“

Mit Bürgern ins Gespräch kommen

Für sie als Stadträtin sei es auch eine gute Gelegenheit, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Helma Schäfer hatte alle Gäste persönlich eingeladen. Deren Kommen sei der Applaus für sie. „Und Applaus macht mich happy“, sagte sie. Bei einem kleinen Imbiss und Getränken genossen die Gäste noch lange das gemütliche Beisammensein bei angeregten Gesprächen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019