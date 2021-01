Johannis erbittet Kuchenspenden

Die 24. Mannheimer Vesperkirche hat bekanntlich am 11. Januar ihre Pforten geöffnet. Dazu will die Johannis-Gemeinde auf dem Lindenhof mit einer Kuchenspende-Aktion beitragen.

Über das Kuchendessert freuen sich die Gäste vielleicht dieses Jahr noch mehr als in den vergangenen. Die Johannisgemeinde erbittet daher Kuchenspenden, die am kommenden Montag, 18. Januar, von 8 bis 10 Uhr im Pfarramt Johannis in der Windeckstraße 1 abgegeben werden können.

Unter strengen Hygieneschutzbedingungen werden nun drei Wochen lang in drei Schichten je 60 Menschen zum Essen im Warmen Willkommen geheißen. In diesem Winter, der für alle diejenigen, die auf der Straße leben, besonders hart ist, sind die Sitzplätze für obdachlose Menschen reserviert, die anderen bekommen das Essen zum Mitnehmen. scho

