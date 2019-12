Kinder basteln originelle Geschenke zum Fest

„Wir haben uns viel Mühe gegeben, den Besuchern hier einen schönen und vielfältigen Adventsmarkt anzubieten“, stellte Pfarrerin Susanne Komorowski fest. Sogar eine für die Kurpfalz eher seltene Spezialität hatte der kleine, aber feine Markt zu bieten: An einem Stand gab es frisch geschabtes Raclette auf Bauernbrot. Das fand bei den zahlreichen Gästen, die sich den Tag über auf dem Adventsmarkt tummelten, regen Zuspruch. „Das ist mal etwas anderes als Worschd un Woi“, meinte ein Besucher schmunzelnd, der gerade an seinem Brot knabberte. In den Hütten rund um die Kirche gab es Weihnachtsgebäck, Marmeladen vom Förderverein Johannisfeuer.

Selbst gefertigt Adventskränze wurden zugunsten der Flüchtlingshilfe an Johannis verkauft. Handgemachte Gefilztes und Gestricktes wurde angeboten, ebenso wie Waren aus fairem Handel. Eine Imkerei bot gegossene Kerzen und Honig an. Kindertextilien gab es neben Weihnachtsplätzchen, die zugunsten der Deutschen Leukämieforschung verkauft wurden. Die MVV zeigte mit „Verliebt in den Lindenhof“ ein Herz für Kinder, die in dem Stand basteln und malen durften.

Im Saal des Gemeindezentrums wurden Kindertextilien, Perlenschmuck oder Bücher angeboten. Wer sich ein wenig Ruhe gönnen wollte, der konnte bei Kaffee und Kuchen verweilen.

Fröhliche Bläsermusik

Hier sangen auch die Kinder der Kita Abenteuerland Weihnachtslieder. In der Kirche selbst spielten „Mannheimer Blech“ schwungvolle Bläsermusik aus vielen Jahrhunderten.

Der Abendgottesdienst wurde vom Kammerchor der Johanniskantorei unter Niklas Sikner mitgestaltet. Ein Adventsliedersingen mit der ökumenischen Singschule und dem Bläserensemble Rheinau-Süd bildetet einen gelungenen Abschluss des Adventsmarktes. has

