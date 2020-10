Kirchenrestaurator erläutert Arbeit

Die evangelische Johannisgemeinde auf dem Lindenhof ist am Europäischen Tag der Restaurierung am 11. Oktober mit dabei. Pfarrerin Susanne Komorowski nutzte die Zeit des Corona-Stillstands an Johannis, um den Christus im Kirchenraum restauratorisch von Bernd Hoffmann-Schimpf reinigen und konservieren zu lassen. Jetzt bietet sich zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr stündlich die Möglichkeit, sich über die Arbeiten in Form von Posterpräsentation, Fotos, Interview, Arbeitsmaterialien und Erläuterungen durch Bernd Hoffmann-Schimpf zu informieren. Die Hygienevorschriften schreiben dabei vor, dass jeweils nach einer halben Stunde 30 Minuten gelüftet werden muss. Dementsprechend finden die Veranstaltungen um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr statt. Eintritt frei, Spenden für die Gemeinde werden erbeten. scho

