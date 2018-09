Komödie rund um Liebeswirren

Das Ensemble des Amateurtheatervereins „Theater ImPuls“ lädt für Samstag, 29. September, um 20 Uhr, zur Premiere seines neuen Stücks „Die Frauenfalle“ von Friedrich Karl-Praetorius in den Bachsaal der Johannisgemeinde in der Rheinaustraße 19 auf dem Lindenhof ein.

Zum Inhalt des Stückes: Im Hinterzimmer einer Arztpraxis sitzt ein Mann in einem Schaukelstuhl. Er ist Ansprechpartner für viele Menschen, und seine Aufgabe besteht darin, Anderen aus der Verlegenheit zu helfen. Verlegenheiten gibt es in diesem Hinterzimmer viele, denn es geht zu wie in einem Taubenschlag.

Betrogene treffen Betrügende, Tierliebhaberinnen dozieren über Sprachwissenschaften, kriminelle Elemente werden zur Strecke gebracht und die Geruchsnerven aller Beteiligten werden strapaziert. Und natürlich dreht sich Vieles um die Frage: Wer mit wem?

Absurde Komik

„Der Autor liefert mit diesem Stück eine Meisterleistung der absurden, makaberen, philosophischen, quasieerotischen, paranoiden und durch und durch süffisanten Komik. In unvergleichlicher Weise werden Geschmacklosigkeit, intellektueller Anspruch und Charakterüberzeichnungen zu einer zwerchfellerschütternden Farce kombiniert“, versprechen die Veranstalter.

Der Amateurtheaterverein „Theater ImPuls“ wurde im Jahr 1988 ins Leben gerufen. „Wir hoffen, dass durch unsere Arbeit der Funke der eigenen Theater-begeisterung auf andere überspringt und so „ImPulse“ für die kulturelle Szene im Rhein-Neckar-Raum ausgesendet werden“, so Yvonne Jacobi von „ImPuls“.

Die Proben für das Theaterstück und das Improvisationstheater finden in der Regel montags und / oder mittwochs, ab 19.30 Uhr, im Souterrain der Johannisgemeinde statt. In diesem Jahr feiert das Ensemble 30 Jahre „Theater ImPuls“. Die Party dazu steigt im November auf dem Lindenhof. Mehr Infos unter 01514/ 6 54 07 46. mai

