Konzert muss verschoben werden

Der geplante Start der Kulturreihe „Musik plus“ der Agentur Allegra im John Deere Forum am Sonntag, 29. März muss verschoben werden. Das Konzert mit der Jazzformation „Wonderland“ wurde jetzt abgesagt. Die Firma John Deere teilte uns mit, dass „auf Grund der aktuellen Situation in Bezug auf das Coronavirus (Covid-19) alle Events bis 3.04.2020 ausgesetzt werden“. Thomas Rainer, der Inhaber der Agentur Allegra, teilt mit, dass er die Absage sehr bedaure: „Aber wir möchten dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Virus, soweit uns möglich, einzudämmen. Wir hoffen auf das Verständnis unserer Konzertbesucher und darauf, ihnen so bald wie möglich einen Ersatztermin anbieten zu können.“ Die bereits gekauften Tickets behalten laut Thomas Rainer ihre Gültigkeit und der Ersatztermin werde sobald als möglich mitgeteilt. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020