Livemusik und Kulinarisches im Schatten von Baumriesen

Seit Wochen laufen die Planungen im Hintergrund, nun wird es endlich konkret: Für Samstag, 6. sowie für Sonntag, 7. Juli laden die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) und der Gewerbeverein Lindenhof zum Lanz-Park-Fest 2019 ein. Schüler der Diesterwegschule haben wieder den Festbutton gestaltet, der für zwei Euro in zahlreichen Geschäften im Vorfeld gekauft werden kann. Die Einnahmen helfen, das zweitägige Bühnenprogramm zu finanzieren.

„Insgesamt gehen wir hier mit rund 15 000 Euro in Vorleistung, die in der Hauptsache durch die Gebühren der Standbetreiber und den Verkauf der Festbuttons finanziert werden müssen“, so Marc-Oliver Kuhse aus dem BIG-Vorstand. „Aber auch die tatkräftige Unterstützung von Diringer & Scheidel bei der Infrastruktur und ein Zuschuss des Bezirksbeirats sind wichtig, um das Fest durchzuführen, weshalb wir uns hier bedanken möchten“, betont Alexander Syri, Vorsitzender des Gewerbevereins.

Mit dabei sind wieder Vereine, Gewerbetreibende und Gastronomen aus dem Lindenhof die mit einem bunten Mix aus Informationsständen und kulinarischem das Fest zu dem machen, was es ist. „Ein toller Treffpunkt für alle Lindenhöfer Bürger und deren Freunde“, sagt Syri. Bier und Softdrinks wird es geben, genauso wie ausgesuchte Weine. Und auch bei den Speisen geht es von Rohkost über Saumagenburger bis hin zu süßen Speisen. „In diesem Jahr machen besonders viele Hobbykünstler mit, sodass man vielleicht auch noch die eine oder andere Kleinigkeit mit nach Hause nimmt“, so Syri

Für die Kinder wird es wieder eine Hüpfburg geben, in der sie sich austoben können, während die Eltern sich über Themen wie die Betreuungssituation, Mobbing in der Schule oder andere Schwerpunkte austauschen. Denn wie jedes Jahr sind nicht nur verschiedene Parteien vor Ort, um mit ihren Wählern ins Gespräch zu kommen, auch die BIG wird wieder zwei Zelte zu Themen haben, die den Lindenhöfern am Herzen liegen. Neben dem Zelt rund um „Kinder- und Jugendthemen“ wird es auch ein Informationszelt zum aktuellen Stand „Rheinhochwassersanierung“ geben.

Jazzgesang trifft auf Soul

„Auch die Bühne gehört den Lindenhöfern und so freuen wir uns auf den Chor der Diesterwegschule, die BIG-Band des Moll-Gymnasiums, oder die Grokageli-Garde“, kündigt Syri an. Der Samstagabend wird von den Mannheimern „Más que tres“ eingestimmt. Sie sind eine Band, die verschiedene Genres mischt: Soul, Reggae, Pop und Akustik-Rock. Im Frühjahr 2018 wurde das Trio im Herzen Mannheims geboren. Ghyneska Padrino – Bratschistin und Frontgirl der Band – hat einen Master im Bereich Musik (Schwerpunkt Bratsche) an die Mannheimer Hochschule absolviert. Massimiliano Turano, alias Mastromiliano – Akustikgitarre und Gesang – hat eine klassische Klavierausbildung. Er lebt in Mannheim, wo er an verschiedenen Musikprojekten beteiligt ist. Jorge Morales – Cajón (Kistentrommel) – ist der rhythmische Motor der Band.

Gut eingestimmt wird dann Seyda Sibel das Publikum begeistern. Sie ist auf großen und kleinen Bühnen der Rhein-Neckar-Region zu hören. Mit einem abgeschlossenen Studium in Jazzgesang in der Tasche, zeigt ihre Stimme Power und bewegt sich durch verschiedenste Genres. Im Gepäck hat sie die stets gut gelaunten Mitmusiker Tobias Altripp (Klavier), Carl Kärmer (Saxophon), Moritz Koser (Kontrabass) und Micha Jesske (Schlagzeug), für die sie sich beim gemeinsamen Studium an der Musikhochschule in Mannheim begeistern konnte.

