Mit Zange und Müllsack bei der Sache

Einmal pro Jahr veranstaltet die Stadt Mannheim eine Putzaktion in den Stadtteilen. Dabei packen auch viele Bürger bereitwillig mit an, um den Müll auf den Straßen zu beseitigen. Auch im Lindenhof haben fleißige Helfer in rund anderthalb Stunden dafür gesorgt, dass der Platz rund um die Lanz-Kapelle im Lanz-Park blitzblank wird.

Die Aktion vor Ort hat die Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof auf die Beine gestellt. Insgesamt neun Leute, Mitglieder von BIG, aber auch Bürger, die den Aufruf in den sozialen Medien gelesen hatten, schnappten sich Mülltüten und Zangen und hoben Unrat auf. „Es ist quasi wie ein Spaziergang, aber dabei sammelt man Müll ein“, sagt Marc-Oliver Kuhse, Zweiter Vorsitzender von BIG, der ebenfalls mit dabei war.

Putz-Aktion hat Lern-Effekt

Drei Säcke, die je zu drei Vierteln mit Abfall gefüllt waren, kamen dabei zusammen, erzählt Kuhse. Viele Rückstände von Silvester seien dabei gewesen, etwa Überreste von Böllern und Raketen. Außerdem viele Flaschen und Zigarettenstummel. Und, kurioserweise, etwa 40 Tischtennisbälle. Diese kämen jetzt zum Vorschein, da die Hecken runtergeschnitten worden seien, erklärt Kuhse. Auch Kinder seien bei der Putzaktion dabei gewesen. „Sie waren mit Feuereifer dabei“, sagt Kuhse. Für sie sei es unverständlich gewesen, was die Leute alles wegwerfen, erklärt er den pädagogischen Effekt der Putz-Aktion.