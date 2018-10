Moll-Gymnasiasten spielen Musical

Musikalischer Ausflug in eine fantastische Welt, in der alles möglich zu sein scheint: Die Musikzugklassen 7b und 7d des Moll-Gymnasiums in der Feldbergstraße 16 laden für Mittwoch, 17., Donnerstag, 18. sowie Freitag, 19. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, im Großen Musiksaal zu dem Musical „Träumeküche“ ein. Die Aufführung findet an drei Tagen statt. Der Eintritt ist frei.

Mit traumhaft schöner Musik entführt Gerhard A. Meyer in eine fantastische Welt, in der in einem großen Kessel in der Träumeküche Träume für die Menschen gebraut werden. Als der Küchenchef einmal eine Pause macht, übernimmt Geselle Felix den Kochlöffel. Sein nächster Kunde ist Tom, schlecht in Mathe, von Zicken verprügelt, von Liebeskummer geplagt: der ideale Kandidat für böse Träume. Felix bekommt Mitleid mit Tom und vertauscht die Rezepte. Statt der Alptraum-Monster schickt er einen lustigen Elf zu Tom. Doch das gibt Ärger, denn die Ungetüme lassen sich nicht so leicht vertreiben. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018