Musikalische Zeitreise durch Jazz und Blues

Das reguläre Konzert war gerade zu Ende, da wurde das Publikum hell wach. Bandleader Rainer Maertens stellte die Frage, ob die Gäste lieber ein Lied von Aretha Franklin oder von Tina Turner hören wollten. Die Auswahl fiel eindeutig aus. Da sie nicht beides bekamen, wollten alle Turners „Proud Mary“ hören. Und da holten die beiden Sänger Viola Bommer und Robert Earl Wilson noch einmal alles heraus, was ihre tollen Jazzstimmen zu bieten hatten. Das Publikum klatschte begeistert mit. Zuvor hatte die SRH-Bigband im John-Deere-Forum mit ihrem Auftritt einen musikalischen Ritt durch die Geschichte des Jazz hinter sich gebracht, der schon vom Feinsten war. Egal ob Swing, Funk, Latin, Soul oder gar Bossa Nova – die Musiker hatten alle Spielarten drauf, die sie gekonnt vor Publikum in Szene setzten.

Hommage an Peter Herbolzheimer

Bandleader Maertens hatte eingangs erwähnt, dass es schon etwas Besonderes sei, wenn eine Heidelberger Band in Mannheim – der Wiege des amerikanischen Jazz in Deutschland – auftrete. Selbst wenn er das mit einem kleinen Augenzwinkern erwähnte, waren doch am Ende des Konzerts jegliche Animositäten zwischen diesen beiden Städten verschwunden.

Der alte Spruch, dass Musik verbindet, setzte sich hier einmal mehr durch. Die Spielkunst der hoch dekorierten „musikalischen Betriebsmannschaft der SRH“ war schon beeindruckend. Vor allem hielten die Musiker das hohe Niveau von Anfang bis Ende durch.

Mit George Shutacks „Odyssee“ eröffnete die Band das Konzert. Dabei kam bereits das individuelle Können der verschiedenen Teile der Bigband zum Vorschein. Egal, ob Rhythmusgruppe, Keyboard, Blasinstrumente oder Percussion – alles harmonierte miteinander.

Mit „The Healer“ und „I wish you love“ erinnerte die Band an den unvergessenen Jazz-Arrangeur und Komponisten Peter Herbolzheimer, der neben seiner Tätigkeit als Bigband-Leiter als einer der wohl besten deutschen Jazz- Arrangeure galt. Er schrieb unter anderem für Herbie Hancock und Konstantin Wecker. Herbolzheimer war auch für die Bläsersätze in Udo Lindenbergs Panikorchester zuständig und spielte dort auch selbst Posaune.

Übrigens: Lisa Herbolzheimer, die von 2007 bis 2011 Jazz- und Popmusik an der Hochschule für Musik in Mannheim studierte und das A-Cappella-Quartett „Les Brünettes“ mitbegründete, ist seine Enkelin.

„Gibraltar“, „Make me Smile“ folgten. Mit „Strasbourg – St. Denis“ erinnerten die Musiker an einen Umsteigebahnhof der Pariser Metro. Der 1959 von Ray Charles komponierte und gesungene Song „What’d I Say“ beendete den ersten Teil des Konzerts. Dieses Lied zählt auch heute noch zu den Standards des Rhythm and Blues und der Popmusik.

Zu Ehren des 2012 verstorbenen Dave Brubeck erklang „Blue rondo a la Turk“. Brubeck leitete mit seinem Quartett eine der langlebigsten und erfolgreichsten Combos des Modern Jazz. Der Komponist eroberte in den 1960er Jahren mit der intellektuellen Mittelschicht ein neues Publikum. Das Stück zeigt die Liebe Brubecks zu ungeraden Taktarten, wie in diesem Fall zum 9/8-Takt.

Konzert zwischen Traktoren

Nach einem vergnüglichen Ausflug in die Zeit des Bossa Nova („A New Standard“) folgten Lieder von Aretha Franklin, wie etwa der Gassenhauer des Swing „A natural Woman“ oder „Since You’ve gone“.

Es erklangen „Hit the Road Jack“ von Ray Charles und „Sweet Emma“ von Clark Terry, der damit an Emma Barrett, genannt Sweet Emma, eine US-amerikanische Pianistin und Sängerin des New Orleans Jazz, erinnerte, die als Autodidaktin Ende der 1950er und zu Beginn der 1960 er Jahre Erfolge feierte. Bekannt wurde das Stück, das John Fogerty komponierte, 1969 in der Version der kalifornischen Band Creedence Clearwater Revival. 1970 brachten Ike und Tina Turner ihre Coverversion heraus.

War der erste Teil des Konzerts manchem Besucher vielleicht etwas zu laut, so waren alle vom zweiten Teil begeistert, was der freundliche Abschied bewies. Maertens bedankte sich lachend: „Es war ein ganz besonderes Erlebnis, als Heidelberger Band in Mannheim zwischen Traktoren zu spielen.“

