Rund eine Millionen Euro kostet nach Angaben der Stadt die aktuell laufende Sanierung des Meeräckerplatzes. Mit den Umbaumaßnahmen für eine bessere Aufenthaltsqualität kommen neues Mobiliar, ein neuer Bodenbelag und eine neue Platzanordnung. Für den Wochenmarkt werden zukünftig auch Steckdosen bereitgestellt, um die Stände mit ausreichend Strom zu versorgen.

Zur Gestaltung tragen neue Sitzhocker, Leuchten, Abfallbehältern und Fahrradbügel bei. Durch eine geschwungene Sitzbank um einen großen Laubbaum wird die östliche Platzkante neu gestaltet und verspricht schattige Sitzplatzmöglichkeiten im Sommer. Bürgermeister Lothar Quast begrüßt den erfolgreichen Beteiligungsprozess der Neugestaltung. Wie die Stadt dieser Zeitung bestätigte haben die Arbeiten für den neuen Bodenbelag bereits begonnen.

Künftig ist der Meeräckerplatz in drei Zonen aufgeteilt, 18 Stellplätze und sechs Taxistellplätze wurden geschaffen. Trotzdem sei der Platz als Ganzes zu sehen, so Klaus Elliger, Fachbereichsleiter der Stadtplanung. Es würde genügend Raum zum Flanieren, aber auch für den wöchentlichen Markt zur Verfügung stehen. Da sich die Arbeiten voraussichtlich bis zum Sommer hinziehen, zieht der Wochenmarkt auf den 500 Meter entfernten Pfalzplatz um. Hierfür wurde bereits eine provisorische Zufahrt in der Donnersbergstraße angelegt. man