Parkhaus für Fahrräder geplant

Räder, die zum Teil einfach irgendwo abgestellt werden, und Eingangsbereiche, die Fahrgästen mit Treppen und Schwellen den Weg zu den Bahnsteigen erschweren: Die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) wollen Abhilfe schaffen und planen am künftigen Lindenhofplatz den Bau eines Zugangsgebäudes mit Parkhaus zum Hauptbahnhof. Der Bezirksbeirat Lindenhof sprach sich bei der jüngsten Sitzung in der Lanzkapelle unter Vorsitz von Grünen-Stadträtin Elke Zimmer einstimmig für das Projekt aus. Die Stadt beteiligt sich daran mit einem Zuschuss von 3,85 Millionen Euro für den Bau eines barrierefreien Zugangs zur Bahnhofunterführung sowie die Errichtung einer Lärmschutzwand am Rande des Lindenhofplatzes.

Der Bauantrag werde in Kürze gestellt, mit dem Beginn der Arbeiten sei Anfang 2020 zu rechnen und sie dauern voraussichtlich ein Jahr. „Damit hat die chaotische Fahrradsituation hoffentlich bald ein Ende“, sagte Zimmer. Denn eine Zählung habe ergeben, dass täglich rund 300 Fahrräder auf dem Areal abgestellt werden, erläuterte Angelika Schmitt vom Fachbereich Stadtplanung, Und die geplante Platzgestaltung sei so attraktiv, dass es schade wäre, die Fläche mit 300 Radständern zuzustellen und damit die Aufenthaltsqualität zu mindern.

Abstellplatz für einen Euro pro Tag

CDU-Stadträtin Adelheid Weiss wollte wissen, was die Nutzung des Fahrradparkhauses koste. Laut Auskunft von MPB-Chef Karl-Ludwig Ballreich zahle man für einen Radabstellplatz pro Tag einen Euro. Im Monat falle eine Gebühr von zehn und im Jahr von 60 Euro an, so Ballreich. In Karlsruhe sei ein ähnliches Gebäude errichtet und bereits gut angenommen worden, berichtete ein Bürger aus den Zuhörerreihen: „Die Fahrradfahrer waren erst skeptisch, aber inzwischen wird das Gebäude dort akzeptiert und es parkt niemand mehr ,wild‘“, versicherte der Lindenhöfer.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019