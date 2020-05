Pfingsten mit Wundertüte

In der Kooperationsregion Almenhof-Lindenhof-Neckarau der evangelischen Kirche gibt am Samstag, 30.Mai, um 18 Uhr einen Livestream aus der Johanniskirche unter dem Titel „Pfingsten: Der Glaube bekommt Flügel!“ Bei dem musikalischen Abendgottesdienst mit barocken Trios aus Johannis Irene Mennen-Berg (Blockflöte), Hans Berg (Barockvioline), Kantorin Claudia Seitz (Orgel). Für die Texte und die Liturgie sind Pfarrerin Susanne Komorowski Prädikant Michael Sowa zuständig. Mitfeiern kann man auf dem YouTube-Kanal: www.youtube.com/channel/JohannisgemeindeMannheim.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, gibt es für die Kinder eine Pfingst-Wundertüte auf der Wäscheleine vor der Johanniskirche, und unter dem Motto „Pfingsten setzt in Bewegung“ feiern die evangelischen Gemeinden der Region Almenhof-Lindenhof-Neckarau ebenfalls am Sonntag einen Pfingstgottesdienst an drei Orten mit jeweils unterschiedlichen Akzenten. Um 10 Uhr findet ein circa 30-minütiger Gottesdienst in der Markuskirche statt. Danach, etwa um 11 Uhr, gibt es in der Lukaskirche eine beschwingte und (tango-)tänzerische Annäherung an den Heiligen Geist. Um 12 Uhr ist dann in der Matthäuskirche Gelegenheit, sich durch die Pfingst-Installation anregen und beleben zu lassen. Jede Station kann einzeln besucht werden, aber auch die Kombination von zwei oder allen drei Stationen ist möglich.

Am Sonntag, 14. Juni, 10 und 11 Uhr, findet ein „Ökumenischer Afrikagottesdienst“ in der Markuskirche statt, wahrscheinlich mit einem kleinen Afrikamarkt auf dem Kirchenvorplatz. red/scho

