Plattform der Lindenhöfer

Ulrich Holl will die Latte nicht zu hoch legen: „Wir können nicht alles selbst in die Hand nehmen. Aber wir wollen Plattform sein für die Lindenhöfer. Wir möchten sie in ihren Belangen unterstützen, Fragen stellen, nachhaken und dranbleiben.“ Holl ist erster Vorsitzende der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Lindenhof. Ende Februar hatte sich das Team neu formiert und Holl wurde an die Spitze gewählt. Seit 1997 lebt er auf dem Lindenhof, er hat zwei Kinder im Alter von 21 und 23 Jahren, betreibt eine Buchhandlung in der Innenstadt und ist seit 2016 Mitglied der BIG.

Wahl ohne Groll

Zuvor war Alexa Knüttel zwei Jahre lang erste Vorsitzende. In dieser Zeit gab es wegen einer AfD-Veranstaltung in der Lanz-Kapelle Aufruhr. „Sie ist damals persönlich attackiert worden. Auch aus diesem Grund hat sie den Vorsitz abgegeben“, erklärt Holl. Die Wahl des aktuellen Vorstands sei völlig problemlos und ohne Groll abgelaufen, versichert er. Ausgeschieden sind Christine Hartmann – „aus beruflichen Gründen“, wie Holl berichtet, und Mark Perelmann, der es zeitlich nicht mehr schaffe.

„Wir sind gut aufgestellt und haben alle ein Ziel“, sagt Holl über seine Mannschaft: „Wir wollen den Lindenhof als lebenswerten und attraktiven Stadtteil erhalten.“ Eine Plattform sein – das heißt für ihn: „Die Belange der Anwohner anhören und sie unterstützen.“ Dass diese Idee funktioniere, habe man schon mit dem vorherigen Vorstand erleben können. Die Aktion „Mäuse für den Meeräckerplatz“ nennt er als Beispiel. Dadurch sei es gelungen, dass der Meeräckerplatz zurzeit nicht nur irgendwie saniert werde, sondern eben „richtig schön“.