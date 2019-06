Schon als Kind verrückt nach Fußball

„Ja, es sind noch starke Mannschaften wie die Holländerinnen und die Amerikanerinnen im Rennen, aber unseren Frauen traue ich den Titel zu“: Mit Spannung verfolgt Susanne Hartel die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Etwas Wehmut schwingt mit. Als Jugendliche war die heute 31-Jährige auf dem besten Weg in die Nationalmannschaft. Mit drei Jahren habe sie mit dem Fußball angefangen, sagt sie im Gespräch beim MFC 08 Lindenhof, dem Verein, bei dem ihre Fußballerkarriere angefangen hat.

Der Sport war ihr wohl schon in die Wiege gelegt. Vater Klaus J. Hartel, heute Vorsitzender des Vereins, spielte schon Fußball, der ältere Bruder spielt und auch der Zwillingsbruder begeisterte sich für den Ball. „Mein Vater scherzt gern, dass ich noch keinen Namen hatte, aber schon Mitglied bei den 08-ern war“, erzählt sie mit einem schalkhaften Lächeln.

Unterstützung von den Eltern

„Ich hatte Glück, meine Eltern haben mich bei meiner Begeisterung für das Fußballspiel unterstützt. Gedrängt hat mich mein Vater aber nicht, musste er auch nicht, der Fußball war schon in der Kindheit mein Leben.“ Bald stellten sich die ersten Erfolge ein. Susanne Hartel fiel den Funktionären des Badischen Fußballverbandes auf, die sie in die Auswahl aufgenommen haben. Nach einer Station bei Viktoria Neckarhausen – der MFC 08 hatte damals noch keine Frauenmannschaft – wechselte sie zum FFC Frankfurt und wurde in der Position der Stürmerin mit diesem Team unter anderem 2005 und 2007 Deutsche Meisterin und 2007 DFB-Pokalsiegerin. Längst vertrat Hartel die deutschen Farben auf internationaler Bühne: im Team U-15, U-17, U-19, U-20 und schließlich U-23. Zu den schönsten Erinnerungen zählt sie ein fulminantes Tor, mit dem sie in der Mannschaft U-19 im Spiel gegen Frankreich die Weichen für die spätere Europameisterschaft 2007 stellte. In dem Jahr wechselte sie zum SC Freiburg, wo sie mit zwölf Toren in 17 Spielen zur erfolgreichsten Torschützin wurde. Letzte Station war ab 2010 die TSG 1899 Hoffenheim, mit der sie am Aufstieg von der 2. Bundesliga in die 1. Bundesliga beteiligt war.

So könnte es weiter gehen, doch es kam anders. 2014 erlitt Susanne Hartel während eines Trainings eine schwere Verletzung – ein herber Rückschlag. Die Augen werden ernst, wenn sie heute davon erzählt: „Ich dachte nach der Operation, dass ich weiter spielen könnte, doch es ging nicht, es war das Ende als aktive Fußballerin, das musste ich erst verarbeiten.“

Inzwischen hat Hartel eine Ausbildung als Elektronikerin in der Betriebswirtschaft absolviert, heute arbeitet sie bei einem Heidelberger Prothesenhersteller. Dennoch, der Fußball lässt sie nicht los: „Das ist mein Leben.“ Wenn sie schon nicht spielen kann, will sie ihre reichen Erfahrungen und ihr Können weitergeben. Also ließ sie sich als Teamleiterin ausbilden, erwarb die B-Lizenz. Inzwischen hatte MFC 08 eine Frauenmannschaft etabliert und so kehrte Hartel zu ihren sportlichen Wurzeln zurück und trainierte die Lindenhöfer Weiblichkeit. Und steht damit vielleicht am Anfang einer neuen sportlichen Karriere. Nach dem aktuellen Erwerb der DFB-Jugend-Elite-Lizenz wechselt sie in der nächsten Saison zu TSG 1899 Hoffenheim. Ohne Scheu erzählt sie von ihren künftigen Vorhaben: A-Lizenz und die höchste Stufe – Fußball-Lehrer. Ob sie sich vorstellen kann, irgendwann eine Männer-Mannschaft zu trainieren? „Ja, warum nicht?“, sagt sie, ohne zu zögern und lächelt. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg. Vorerst drückt sie die Daumen für die Kolleginnen in Frankreich. „Die Vorrunde lief glänzend, alle drei Spiele gewonnen, wenn es auch mit Südafrika, Spanien und China nicht die stärksten Gegnerinnen waren, aber als Gruppensiegerinnen gehen sie mit Selbstvertrauen ins Achtelfinale, und das ist wichtig.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019