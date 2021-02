Skaterplatz und mehr Bäume

Skaten und viele Bäume pflanzen – das wünschen sich die Kinder vom Lindenhof. Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro bietet für jeden Stadtteil eine Versammlung für Kinder und Jugendliche an, bei der auch Stadt- und Bezirksbeiräte teilnehmen, die sich die Anliegen anhören und oft mit auf ihre Agenda nehmen. So erfahren die Kinder Selbstwirksamkeit. Normalerweise finden diese Treffen in den Räumen

...