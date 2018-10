SPD fordert Kitaplätze

Die Frage nach Kinderbetreuungsplätzen und die geplante neue Straßenbahnlinie zwischen den Konversionsflächen, der Innenstadt und dem Lindenhof ist bei einer Begehung der SPD-Gemeinderatsfraktion durch das Glücksteinquartier und die aktuellen Entwicklungen im Stadtteil im Zentrum gestanden.

„Unser wichtigstes Anliegen“, so SPD-Stadträtin Heidrun Kämper, sei die Frage nach ausreichend Einrichtungen für Kinder auf dem Lindenhof. Die ersten Bewohner seien schon in das neue Glücksstein-Quartier eingezogen. „Insgesamt werden es 1500 neue Einwohner sein“, so Kämper, darunter auch junge Familien mit Kindern.

„Bei der Entstehung des neuen Quartiers muss der Bau von Kindertagesstätten unbedingt berücksichtigt werden! Jedes Kind muss einen Kindergartenplatz in seinem Stadtteil erhalten“, so Kämper. Dazu habe die SPD-Gemeinderatsfraktion einen Antrag gestellt, der die Verwaltung auffordert genug Plätze für die dort lebenden Kinder einzuplanen. Bereits im Juni dieses Jahres habe die SPD-Gemeinderatsfraktion den Bau eines Ganztagskindergartens im Lindenhof gefordert.

Neue Gastronomieangebote

„Um den Stadtteil für hier Arbeitende zugänglicher zu gestalten, wird es eine neue Straßenbahnlinie geben. Diese soll die Konversionsflächen mit dem neuen Quartier und der Innenstadt verbinden“, stellte Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer in Aussicht.

„Das neue Quartier wird eine Bereicherung für den ganzen Lindenhof sein“, so SPD-Ortsvereinsvorsitzende Florian Kling: „Durch die geplanten Gastronomieangebote und die faszinierende Architektur wird das Gebiet noch attraktiver.“

