SPD mit junger Doppelspitze

Die SPD Lindenhof hat einen neuen Vorstand gewählt. Angeführt wird der Ortsverein jetzt von einer Doppelspitze bestehend aus der 18-jährigen Annalena Wirth und dem 30-jährigen Visar Ramadani. Für das neue Führungsteam wurde eigens die Satzung geändert. Damit ist der Lindenhof der erste Ortsverein in Mannheim, bei dem zwei Vorstände gleichermaßen die Verantwortung tragen. Zudem sind die beiden die bislang jüngsten Vorsitzenden der Mannheimer SPD. Und Wirth ist nicht nur die jüngste Ortsvereinsvorsitzende im Land, sondern auch die jüngste weibliche SPD-Ortsvereinsvorsitzende in ganz Deutschland. Flankiert wird die Spitze von Heidrun Kämper und Peter Faller.

Stadträtin Heidrun Kämper freut sich über das junge Duo: „Ein dynamisches Team für den dynamischen Stadtteil.“ Sie dankte auch dem bisherigen Vorsitzenden Florian Kling sowie Timur Özcan für ihre erfolgreiche Arbeit und wünschte ihnen viel Erfolg für ihre Aufgaben als Bürgermeister in Calw und Walzbachtal.

Thema Rheindammsanierung

„Ganz wichtig ist für mich die Rheindammsanierung. Der Waldpark ist ein beliebtes Ausflugziel für die Menschen hier“, betonte Wirth. Die Jurastudentin steht auch für eine starke Anbindung an die Jusos Mannheim, in deren Vorstand sie mitarbeitet.

Für Visar Ramadani ist der Ausgleich der Interessen von Alt- und Neu-Lindenhöfern wichtig: „Ich bin beides: Alt-Lindenhöfer und Neu-Lindenhöfer in einem.“ Nach acht Jahren Politik-Studium und Berufserfahrungen im europäischen Ausland wohnt Ramadani wieder auf dem Lindenhof. Er ist im Kosovo geboren und lebt seit seinem fünften Lebensjahr in Mannheim: „Hier habe ich auch mein Abi auf dem Lessing-Gymnasium gemacht und lebe seit dem Studienabschluss wieder in meinem Heimatbezirk auf dem Lindenhof.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020