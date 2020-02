Stadt findet Kita-Investor

Die einen befürchten, dass sie nicht rechtzeitig einen wohnortnahen Kiga- oder Hortplatz für ihr Kind finden, die anderen, dass einem neuen Gebäude Bäume zum Opfer fallen müssten. Und Anwohner treibt die Sorge um, dass der Betrieb einer Einrichtung für 80 Mädchen und Jungs eine Menge Lärm mit sich bringen könnte. Der geplante Bau einer Kita auf der Grünfläche Ecke Waldpark- und Landteilstraße sorgte bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in der Lanz-Kapelle für Diskussionsstoff. Doch die Stadt hat eine gute Nachricht: Nachdem sich der bisherige Bauträger Kinderlandnet dazu entscheiden hat, als Investor von dem Projekt Abstand zu nehmen, ist sie in intensiven Gesprächen mit der Wohnungsbaugesellschaft GBG. Träger der Einrichtung bleibt Kinderlandnet.

Gespräche laufen noch

„Nachdem die Stadt auf uns zugekommen ist, haben wir uns grundsätzlich dazu bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen und den Kindergarten zu bauen“, versicherte GBG-Sprecher Heiko Brohm auf Anfrage des „MM“. Dabei handelt es sich – wie bereits mehrfach berichtet – um einen viergruppigen Kiga mit 80 neuen Plätzen. Zur Zeitschiene könne die GBG noch keine Angaben machen. Zunächst sei ein Architektenwettbewerb geplant. „Die Gespräche mit der Stadt – auch in puncto Zeitplan – laufen noch“, räumte Brohm ein. „Die Grundlage hierfür hat der Hauptausschuss der Stadt mit einem entsprechenden Beschluss am 10. Dezember 2019 gelegt. Wir werden diesen Ablauf nun übernehmen und auf dieser Basis einen Zeitplan ausarbeiten.“ Kindertageseinrichtungen seien dabei kein Neuland für die GBG: „Wir haben bereits 17 Krippen und Kindergärten gebaut. Zuletzt die Einrichtung auf T 4, das Sickinger-Kinderhaus, das im Sommer 2019 eröffnet wurde.“ Betrieben wird es von der Stadt.

Warum der vorherige Investor abgesprungen ist? Kinderlandnet-Geschäftsführerin Sabine Diefenbach berichtete auf „MM“-Anfrage, wie es zu dem jetzigen Sachstand gekommen sei. „Es war ein zäher Prozess, der sich zwei Jahre lang hingezogen hat.“ Ende 2019 sei klar gewesen, dass „nur“ zweigeschossig gebaut werden dürfe: „Und die Bauförderung der Stadt war für uns nicht auskömmlich.“ Dennoch werde Kinderlandnet die Einrichtung als Träger betreiben und führen.

Und wie sieht es mit der geplanten Draußen- beziehungsweise Naturkindergartengruppe aus? Die wird Kinderlandnet sowohl einrichten, als auch betreiben. „Als Interimslösung favorisieren wir den Pfalzplatzbunker“, betont Diefenbach. „Denn dort gibt es schlichtweg ausreichend Platz. Egal in welcher der vier Ecken. Dann bleibt noch ausreichend Raum für alle anderen Nutzer. Und es wäre schön nah am Waldpark gelegen.“

Einige Bürger aus den Zuhörerreihen wollten bei der Bezirksbeiratssitzung in der Lanz-Kapelle wissen, ob das Projekt an der Ecke Waldpark- und Landteilstraße realisiert werde, obwohl es doch Bürgerbegehren dagegen gebe. So gab Bezirksbeirat Wolf Engelen (FDP) zu bedenken, dass man auch an Parkplätze denken müsse. Schließlich müssten viele berufstätige Eltern ihre Kinder mit dem Auto abholen und auch hin und wieder Elterngespräche mit den Erziehern führen. Die Angst um Mannheims Frischluft bewegte Bernhard Welker: „Alle reden von Klimaschutz, aber die Stadt baut immer mehr.“

Hortplätze gesucht

Umweltbürgermeisterin und Sitzungsleiterin Felicitas Kubala sprach von einem typischen Konflikt zwischen der Sorge um den Erhalt von Bäumen und Grünflächen sowie Neubauprojekten: „Insbesondere, wenn Kinder versorgt werden müssen.“ Eine junge Frau von der Elterninitiative Lindenhof betonte, dass sie hoffe, für ihr Neugeborenes im Oktober einen Betreuungsplatz auf dem Lindenhof zu finden. Das gelte dann auch sechs Jahre später, wenn ihr Kind in die Schule gehe und einen Hortplatz brauche.

„Der Komplex Hortplätze wird ein gesondertes Sitzungsthema in Anspruch nehmen“, stellte Peter Schäfer vom Jugend- und Gesundheitsamt Mannheim in Aussicht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.02.2020