Stephanienufer strahlt bald in neuem Licht

„Die haben nicht mehr geleuchtet, sondern nur noch gefunselt“: Wolf Engelen sind sie schon lange ein Dorn im Auge – die maroden Gaslaternen am Stephanienufer. Als FDP-Bezirksbeirat und Mitglied der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof mahnt er seit 2011 an, dass die Beleuchtungssituation dort nicht nur miserabel, sondern auch gefährlich sei. Endlich dann vor mehr als fünf Jahren wurde in der Rheinvillenstraße eine Musterleuchte installiert. Und nach dieser langen Zeit des Ringens sieht es so aus, als würden bis zum Oktober diesen Jahres 20 alte Gaslaternen durch neue, moderne LED-Leuchten ersetzt. So habe es jetzt Sven Riffelt vom Fachbereich Tiefbau bei einem Ortstermin zugesagt.

Lange Anlaufphase

„Wenn es denn so kommt, begrüßen wir das sehr“, so Engelen. Dass es jedoch acht Jahre dauern musste, bis es dann endlich geklappt habe, sei nicht gerade ein ermutigendes Zeichen für alle, die sich für Mannheim engagierten: „Das ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie man den Leuten Politik und Demokratie vermiesen kann. Da wächst der Frust.“

Schließlich seien neue Leuchten ganz und gar keine reine Zierde. Vielmehr seien die alten Lampen so reparaturbedürftig, dass sie weder den Sicherheitsstandards bei Hochwasser und Überflutung des Geländes noch den Vorschriften für eine verkehrstechnisch sichere Straßenbeleuchtung entsprechen würden.

Riffelt, der Leiter des Sachgebiets Verkehrsausstattung, habe gegenüber Engelen und dem BIG-Mitglied Helma Schäfer den Zeitverzug damit begründet, dass die Anträge für Fördermöglichkeiten so lange gedauert hätten. „Zudem hätten personelle Veränderungen innerhalb der Verwaltung eine zeitnahe Realisierung zusätzlich erschwert“, so Engelen.

Bereits im März 2011, „also vor acht Jahren“, wie Engelen betont, habe ein Mitarbeiter der Stadt ihm und Helma Schäfer einen Katalog mit neuen Leuchten vorgestellt, die die maroden Gaslaternen am Stephanienufer ersetzen sollten: „Besagte Musterleuchte wurde dann in der Rheinvillenstraße installiert, besichtigt und für gut befunden.“

Umrüstung bereits begonnen

Jahr für Jahr hätten er und Helma Schäfer, unterstützt vom Bezirksbeirat Lindenhof und der BIG, „die Stadt Mannheim immer wieder an dieses Versprechen erinnert, aber in den meisten Fällen ohne jede Reaktion aus dem Rathaus.“ Das soll sich nun ändern, wie Stadtsprecher Jan Krasko versichert und nochmals betont, wie wichtig durchaus auch aus der Sicht des Fachbereichs Straßenlaternen für den öffentlichen Raum Mannheim seien: „Für die Verkehrssicherheit sowie für die Lebens- und Aufenthaltsqualität“.

Mit rund 42 000 Straßenlaternen stadtweit bestehe zwar ein dichtes Netz an Beleuchtung, das zum großen Teil aber nicht auf dem aktuellen Stand der Technik und teilweise erheblich sanierungsbedürftig sei.

Bereits gestartet sind die Umrüstungsarbeiten in der Neckarstadt-Ost, entlang der Neckaruferbebauung sowie im Norden auf der Schönau und im Süden auf dem Pfingstberg.

Die restlichen Stadtteile sollen dann jährlich bis zum Ende der Maßnahme im Jahre 2026 erfolgen.

