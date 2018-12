Stimmen dreier Städte vereint

Das opulente Werk „Dixit Dominus“ des Komponisten Georg Friedrich Händel brachten das Vokalensemble Enona, die Gesangsgruppe Filsbach Consort und das Stimmensemble Saarvoir Chanter in der katholischen Sankt-Josef-Kirche auf dem Lindenhof zu Gehör. Bei der Komposition handelt es sich um eine Vertonung des Psalms 110 in lateinischer Sprache.

Nicht nur in der Mannheimer Sankt-Josef-Kirche gab die Projekttruppe dieses aufwendige Werk zum Besten, sondern wenige Tage zuvor und danach ebenso in der Stiftskirche St. Arnual in Saarbrücken und in der St.-Ignaz-Kirche in der rheinlandpfälzischen Landeshauptstadt Mainz.

Herrlicher Klang

„Wir stammen alle aus verschiedenen Ensembles, ich komme aus Saarbrücken, dort lebe und arbeite ich“, erklärte der organisatorische Leiter David Eckstein: „Dort gibt es eine ausgesprochen bunte Vielfalt an Formationen.“

In der Kirche Sankt Josef gestalteten die drei Vokalensembles, in orchestrales Einheitsschwarz gekleidet, eine wunderschöne Interpretation der Psalm-Vertonung „Dixit Dominus“. Als Händel das Werk im Alter von 21 Jahren zu Papier brachte, befand sich der Komponist gerade auf einer Reise quer durch Italien.

Zudem sangen die Musiker die Kantate „Alles, was ihr tut mit Worten oder Werken“ von Dietrich Buxtehude und das Stück „Miserere“ von Jan Dismas Zelenka.

„Erbarme dich meiner, Gott. Tilge meine Verfehlungen, wasche mich rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde“, lauten Zeilen aus den ersten beiden Sätzen des Werkes „Miserere“ des Komponisten Zelenka, in die deutsche Sprache übersetzt. An den hohen kalkweißen Innenwänden der Kirche St. Josef klomm der herrliche Stimmenklang empor.

Die musikalische Leitung lag bei Dirigent Mauro Barbierato, der 1984 in der italienischen Stadt Padova geboren wurde und dort Orgel-Komposition studierte, wo der 34-Jährige seine intensiven musikwissenschaftlichen Studien mit einem Diplom abschließen konnte. Seine künstlerische Laufbahn führte ihn danach ans Konservatorium „G. Verdi“ nach Mailand.

Junge Musiker fördern

An der Opernschule der Musikhochschule Mannheim war Mauro Barbierato zudem Korrepetitor und Assistent von Professor Cosima Osthoff. „Wir möchten junge Stimmen zusammenbringen, keiner der Sängerinnen und Sänger ist älter als 38 Jahre“, erläuterte Organisator David Eckstein (35): „Viele befinden sich noch im Studium, es sind viele Schulmusiker dabei. Wir sind sowohl Profis als auch Amateure.“

Dem Vokalensemble Saarvoir Chanter gehört Sopranistin Larissa Schnadt an. Wie studiert Sängerin Schnadt, die ursprünglich aus dem hessischen Hanau östlich von Frankfurt am Main stammt, neue Gesangsliteratur ein? „Ich übe zuerst für mich allein, Schritt für Schritt“, schilderte Larissa Schnadt. „Singen ist was Körperliches, die Seele schwingt mit dem ganzen Körper. Das gemeinschaftlich nach außen zu tragen, das ist ein schönes Erlebnis“, schwärmte die 30-Jährige, die gerade eine Ausbildung zur Gymnasial-Lehrerin absolviert.

