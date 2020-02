Tänzer begeistern mit großem Talent

Am Gardeball der Großen Karneval Gesellschaft Lindenhof von 1907 (GroKaGeLi) im Gemeindesaal von Maria Hilf nahmen mehr als 600 Tänzer teil. Sowohl die Garde- und Schautänze, als auch die Auftritte der Tanzmariechen begeisterten das Publikum. „Es war eine tolle Veranstaltung. Super Stimmung, obwohl es doch recht spät wurde“, meinte Sabine Mathias am Ende der Veranstaltung. Die Trainerin der GroKaGeLi führte gekonnt durch das Mammutprogramm.

Der traditionelle Gardeball des Lindenhofer Karnevalvereins ist der größte seiner Art in der Metropolregion, kurz vor der Deutschen Meisterschaft im März. Die Teilnehmer beim Gardeball kamen nicht nur aus der Region, sondern auch aus Karlsruhe und sogar aus Görlitz an der polnischen Grenze.

Bereits am Abend davor war Angelika Lentföhr, Trainerin des Karneval- und Tanzsportvereins Görlitz, mit ihren Schützlingen angereist. „Wir wollten den Mädchen Gelegenheit geben, vor Publikum zu zeigen, was sie gelernt haben“, sagte sie. Und die tänzerisch-akrobatischen Auftritte der Tanzmariechen aus der östlichsten Stadt Deutschlands gehörten mit zu den Höhepunkten des Gardeballs.

Gäste schwenken Fähnchen

Nur die Teilnehmer aus Mannheim machten sich rar. Umso schöner, dass die Schlappmäuler ihre Jugend ins Rennen schickte. Erst seit einem Jahr werden die Drei- bis Neunjährigen von Vanessa Cacciatore und Katharina Hammer-Schmidt trainiert. Und die Kleinen machten es wirklich gut bei ihrem Biene Maja-Schautanz. Da war auch Präsident Horst Lederer mächtig stolz: „Eine tolle Leistung, die die Mädels und Buben uns da gezeigt haben. Was wären wir ohne Nachwuchs in unserem Verein!“

Weil es im Vorfeld mehr als 600 Meldungen gab, hat die GroKaGeLi am Sonntag gleich zwei Gardebälle veranstaltet: am Sonntagmorgen für die jüngeren Teilnehmer und am Nachmittag für die Großen. Denn jeweils 300 Teilnehmer und dazu noch die Begleiter, mehr passte einfach nicht in den Gemeindesaal, der beide Male schier aus allen Nähten platzte.

„Wir sind jedes Mal dabei und unterstützen unsere Kinder und auch die anderen Gruppen, weil es ihnen so noch viel mehr Spaß macht“, sagte Alexandra Niebler-Marquart von den Bürgerfunken Lorsch, die bei den Auftritten ihrer Tänzer kräftig die Fähnchen ihres Vereins schwenkten.

Allerliebste Krümelchen, zauberhafte Tanzmariechen, fetzige Schautänze der Kinder-, Jugend- und Aktivengarden und eine lukrative Tombola – dem begeisterten Narrenvolk wurde allerhand geboten beim Lindenhofer Gardeball im zweimal ausverkauften Gemeindesaal von Maria Hilf. Zum vorläufigen Höhepunkt beim ersten Teil des Gardeballs geriet die fulminante Darbietung der Aktivengarde vom TV Grumbach unter dem Motto „A night without rules“.

Donnernder Applaus war der verdiente Lohn für einen Gardemarsch der Sonderklasse, den die Mädels akrobatisch mit waghalsigen Hebefiguren krönten. Keine leichte Aufgabe für die Jury: Anna Lena Dürr, Nadine Ritz, Manuela Pascarella und Celina Dürr.

Auch im zweiten Teil des Gardeballs galt es circa 30 Tänze zu beurteilen. Der Wanderpokal ging an die KG Lallehaag aus Feudenheim. Die höchste Punktzahl im Turnier erreichte Vincent Kveta.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020