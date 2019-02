Tänzer kämpfen um den Sieg

Seit vielen Jahren ist der Grokageli Gardeball fester Bestandteil im Narrenkalender. Und so sind auch in diesem Jahr wieder aus der gesamten Region die Vereine angereist, um sich auf dem Gardeball, einem Freundschaftsturnier, zu messen. Viele Gäste kommen bereits seit vielen Jahren nach Mannheim. Der Gemeindesaal der Maria Hilf-Kirche auf dem Almenhof war bis auf den letzten Platz belegt. Und mit fast 70 Startmeldungen hieß es wieder frühzeitig „ausgebucht“.

Dieses Jahr waren es so viele Tänzer, dass die Veranstaltung geteilt werden musste. Fast acht Stunden ging es Schlag auf Schlag, Garden, Mariechen , Tanzpaare und kreative, fantasievolle Schautänze wie den der Stadtgarde Ludwigshafen, die dafür mehrfach mit Platz 1 und dem Ehrenpreis für die höchste Punktzahl belohnt wurde. Ein Highlight folgte dem anderen wie die Polka der IG Metzehusen Rut Wiess, die die Gäste zum Staunen brauchte.

Anspruchsvolle Leistung

In Block eins und zwei tanzten die jüngsten im Alter von drei bis sechs Jahren. Danach folgte die Jugend, die Junioren und die Aktiven.

Für die anspruchsvolle Leistung und Akrobatik wie Bogengänge, freie Räder und Salti wurden Sie vom Publikum mit tosendem Applaus belohnt. Die beste Garde des Tages war die Aktiven Garde des Landauer Carneval Clubs. Für Mannheim räumte der KG Lallehaag aus Feudenheim kräftig ab und durfte am Ende sogar den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Bewertet wurden alle Tänze von einer Fachkundigen Jury. Die Pokale wurden in diesem Jahr vom Senat der Grokageli gestiftet. Auch das Mannheimer Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II. nahmen sich Zeit für einen kurzen Besuch. Nach einem Kurzweiligen und spannenden Tag freuen sich die Aktiven und Zuschauer so wie der Veranstalter bereits heute auf nächstes Jahr. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019