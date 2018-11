Trinkwasserbrunnen soll Erholungsgebiet aufwerten

Die Rheinwiesen und der erweiterte Schlosspark als stadtnahen Erholungsraum mit Sport-, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für jedermann zu erhalten und weiter zu entwickeln – am besten ohne Autoverkehr – das ist die Vision, die Jens Flammann und seine beiden Mitstreiter Uwe Schmidt und Tilmann Hiller mit ihrer Initiative Sportmeile Lindenhof realisieren möchten. Flammann, der durch seine Mannheimer Stadtevents bekannt ist, lud dazu kürzlich Bürger und Lokalpolitiker zum Runden Tisch.

Konkrete Ziele sind bereits formuliert: Dazu gehört die Einrichtung von Servicepunkten, in denen neben Toiletten auch Erst-Hilfe- und Sportmaterial verfügbar sein könnten. Weiterhin möchte man Trinkwasserbrunnen installieren, um den Plastikmüll zu reduzieren.

Neue Hinweisschilder sollen den Besuchern und Nutzern, also beispielsweise Spaziergängern, Sportlern, Hundebesitzern oder den Passagieren der Flusskreuzfahrtschiffe, den Weg weisen und über Regeln und Aktivitäten informieren.

Keine Parkplätze

Und über allem steht die Idee, den Autoverkehr nachhaltig einzudämmen. Fußgänger und Fahrradfahrer sollten, so schlägt die Initiative vor, an den Grünflächen am Rhein Vorrang genießen. Höchst ärgerlich sei es, dass Autofahrer zum Lindenhof kämen, nur um zu erfahren, dass es hier keine Parkplätze gäbe. Konsequent wäre es, so Jens Flammann, im gesamten Lindenhof alle Straßen als Fahrradstraßen auszuweisen.

Die Installation von Fahrradbügeln zählt weiterhin zu den Plänen. Stadträtin Elke Zimmer von den Grünen, die mit am Runden Tisch saß, sprach sich dafür und für die Einrichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens aus. Nach einem Treffen mit Vertretern der Stadtverwaltung im September, die, wie Jens Flammann berichtete, dem Vorhaben positiv gegenüber stünden, will man sich nun an die Arbeit machen und den Trinkbrunnen realisieren. Sehr begrüßt wurde die Einrichtung der Slackline-Anlage durch die Stadt im August. Dabei handelt es sich um Metallpfosten, an denen ein elastisches Band zum Balancieren befestigt ist.

Im Januar 2019 kommt die Initiative in der Lanz-Kapelle zum nächsten Treffen zusammen. Bis dahin plant Uwe Schmidt die Themen – vor allem den Trinkwasserbrunnen – weiter zu recherchieren, um der Verwaltung Vorschläge präsentieren zu können.

Außerdem möchte er Interessenten und Mitstreiter für das ganze Projekt gewinnen, um die Rheinwiesen mit wenig Mitteln zu neuem Leben zu erwecken. Tilmann Hiller will mit Menschen in Kontakt treten, die die Rheinwiesen für ihren Sport nutzen – vom Frisbee-Spieler bis zum Tai-Chi Sportler – und mit ihnen die Entwicklung des Areals voranbringen. Stets willkommen sind auch Helfer, die sich bereit erklären, Flyer zu verteilen oder Plakate der Initiative aufzuhängen.

Das Thema Sportmeile wird voraussichtlich auch beim Bezirksbeirat Lindenhof in der kommenden Sitzung am 23. Januar nochmals zur Sprache kommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018