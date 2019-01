Überquellende Gelbe Tonnen locken Ratten an

Die bereitgestellten Gelben Tonnen sind bereits so überfüllt, dass ihre Deckel weit auf stehen. Rund um die überquellenden Behälter liegen Plastiksäcke und lose Safttüten, auf dem Boden sind überall Kartonfetzen verstreut: Der Mülltonnen-Stellplatz neben dem Wendehammer an den Ludwig-Frank-Genossenschaftshäusern in der Landteilstraße ist ein ständiges Ärgernis für Anwohner und Passanten. Die Genossenschaft verspricht auf „MM“-Anfrage, dass bis März eine Lösung der Probleme gefunden werde.

„Es ist wirklich eklig“, klagt Evelin Steck aus der Meerlachstraße. Gerade im Sommer stinke dieses Problem nicht nur zum Himmel, sondern bis in die einzelnen Wohnungen hinein: „Die Müllberge locken schon die Ratten an. Mein Nachbar hat mir erzählt, dass er bei sich im Keller gerade zwei getötet hat.“ Und auch beim Gassigehen mit ihrem Hund, der zum Glück keinen sehr stark ausgeprägten Jagdinstinkt habe, seien ihr schon Nagetiere begegnet: „Aber die spazieren bei mir auch durch den Vorgarten. Eine ist farbig und ganz zahm, die hat bestimmt jemand ausgesetzt.“

Stellplatz wird verlegt

Grundsätzlich sei sie eine große Tierfreundin: „Aber diese Ratten werden langsam zur Plage.“ Evelin Steck habe festgestellt, dass das Problem „hausgemacht“ sei. Die Genossenschaftsmieter müssten für ihren Restmüll mit einer Chipkarte pro Einwurf bezahlen: „Da ist es natürlich wesentlich preiswerter, den Hausmüll unter den wieder verwertbaren zu mischen. Das haben mir auch schon ebenfalls verärgerte Mieter bestätigt.“ Außerdem würden sich immer wieder Müll- und Verpackungsreste in ihrem Hof und im Vorgarten wiederfinden: „Vom Winde verweht, oder von den Ratten weggetragen. Ist nicht besonders appetitlich, das entsorgen zu müssen.“

„Wir kennen dieses Probleme und suchen seit langem händeringend nach Lösungen“, versichert der Vorsitzende der Ludwig-Frank-Genossenschaft Joachim Kurkowski: „Wir wären auch schon fertig. Aber ohne Baugenehmigung geht es nicht. Und die hat Zeit in Anspruch genommen.“ Im Zuge der Neugestaltung des Innenhofs werde, so Kurkowski, eine neue Müllsammelstation an einer anderen Stelle gebaut: „Denn bislang entsorgt die Nachbarschaft ihren Müll bei uns mit.“ Zudem werden die Tonnen ab sofort zwei statt ein mal im Monat geleert.

Inzwischen liege die Baugenehmigung vor. „Aber jetzt stehen die Firmen auch nicht gleich Gewehr bei Fuß“, so Kurkowski: „Doch bis März gibt es eine neue Müllplatzlösung.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019