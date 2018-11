Vielfalt zwischen Party und Meditation

Es beginnt alles mit einer Adelung in Neckarau. Denn während Oliver de Andrades fotografische Schwarz-Weiß-Pracht aus Lissabon längst ihre Wirkung auf die Besucher der VinoBanco entfaltet und auch Geschäftsfrau Lore Herbert mit portugiesischen Leckereien auftafelt, tritt mit Christian Specht Mannheims Erster Bürgermeister persönlich auf das Parkett, um die 15. Lange Nacht der Kunst und Genüsse zu eröffnen.

Mit dabei hat der Stadtkämmerer nicht nur Achtung für die „zahllosen“ Geschäftsleute, die bei der „Langen Nacht“ zusammenstünden, um „Stadtteilkultur in Reinform“ zu präsentieren. Specht findet sichtliche Bewunderung für die „unglaubliche Bewegung“, die sich vor eineinhalb Jahrzehnten aus dem Mannheimer Norden in die ganze Stadt hineinentwickelt habe. Dass man auch in Neckarau schon seit zehn Jahren mit an Bord ist, betonen GDS-Chef Bernd Schwinn und die anderen Verantwortlichen allzu gerne – und genießen die Worte des Festredners sichtlich. Ausdrücklich würdigt Bürgermeister Specht, dass unter den Teilnehmern kein einziger der Gewerbetreibenden die „Lange Nacht“ nur als verkaufsoffenen Abend sehe, um den eigenen Umsatz zu steigern, sondern „großartig dekorierte Ladengeschäfte Menschen den roten Teppich ausrollen“, um mit künstlerischen Ideen das Stadtbild zu prägen.

Mehr als 20 Stationen

Es sind Worte, die kaum zu viel für all das sind, was treue Gäste der Traditionsveranstaltung an mehr als 20 Stationen zu erleben bekommen. Allein die Irish Folk-Party, die der Buchladen „Schwarz auf Weiß“ in der Friedrichstraße mit seinen Anhängern bis in die späten Abendstunden zelebriert, löst all das politische Lob aufs Bequemste ein. Es sind die drei Musiker von „Eirish änd More“, die an Bodhran, Gitarre und Fiddle für den richtigen Klang sorgen, der die Gäste in gelöste Feierlaune versetzt. Im Eingangsbereich warten zahllose Whiskys auf Verkostung und wer sich mit Prosa über die grüne Insel nicht begnügen will, genießt das Nationalgericht Haggis einfach als Gaumenschmaus.

Und auch, wenn in den Hallen von Kfz Michelbach ebenfalls beste Laune regiert: Wenn neben einem historischen VW Käfer dort gelacht und getanzt wird, wo sonst neue Zündkerzen verlegt und Ölwannen getauscht werden, hat das sein ganz eigenes Flair, das Betriebe – im besten Wortsinn – in ein gänzlich neues Licht taucht, um nachhaltig zu überraschen. Die Glaserei Simon, die mit schrillen „tierisch/bunt“ gemalten Arbeiten von Silke Alizadeh auf sich aufmerksam macht, ist dafür ein ebenso prächtiges Beispiel wie Gehrings Kommode, die mit den sphärischen Pop-Klängen von „Fake Five“ ein klangliches Exempel statuiert.

Auch, wenn sich über die Stunden hinweg vieles in den Ballungszentren zwischen Friedrichstraße und Rheingoldstraße kondensiert: Vom frühen Abend bis in die tiefe Nacht hinein sind die Freunde kultureller Genüsse auf dem Neckarauer Pflaster unterwegs und finden dabei immer neue Räume individueller Entdeckungsfreude. Die Herbs- und Winterkollektion des Modehauses Baro erlebt man auf elegante Art und Weise mit einem Glas Prosecco, Ina Sudanos Bildfluten verdichten sich im Sanitätshaus Reul zu einem optischen Reiz der anderen Art. Und wem das noch nicht reicht, findet in einem fast abgeschiedenden Innenhof bei Rauch & Torf die passende Zigarre für eine entspannte Runde am lauschigen Kamin. Ganz auf die vielleicht entscheidenden Minuten Ruhe im Trubel der Genüsse konzentrieren sich die beiden großen Kirchen im Stadtteil. In St. Jakobus dominiert das Versunkensein in sich selbst, das zu zarten Orgelklängen nur für all jene dann und wann pausiert, die sie sich den christlichen Gedanken an den Stellwänden nähern.

In der Matthäuskirche dagegen legen Videokünstler Daniel Behrmann und Tobias Lang in ihrer Installation „give me shelter“ den jähen Zwiespalt zwischen Schutzbedürftigkeit und Ausgeliefertsein in aller gebotener Schärfe frei.

Zwischen Weltkriegsbunker und Moschee öffnet Pfarrerin Regina Bauer ihr Gotteshaus für Videosequenzen transkultureller Vielfalt, von denen man sich selbst in den schmucken Oldtimern von Kfz Krieger durch die Stadtteile kutschieren lässt. Wenn das kein Genuss ist!

