Volles Haus beim Adventsmarkt

Das Pflegeheim am Lanzgarten der avendi Senioren Service GmbH lud am Samstag zu seinem fünfzehnten Adventsmarkt ein. Groß war der Ansturm bei diesem Ereignis, das längst im Terminkalender bei den Besuchern fest vermerkt ist. Der kleine winterliche Markt, die Musik im Hause und das besondere Flair an diesem Tage begeisterten die Bewohner ebenso wie die zahlreichen Besucher. Der Verkauf der Adventskränze und Weihnachtsgestecke florierte.

Im Foyer und in der Bibliothek boten Hobbybastler und Kunsthandwerker ihre Erzeugnisse, wie beispielsweise wollige Schals und Kerzen, an. In großen Töpfen brodelten Glühwein, Kartoffelsuppe und Chili con Carne. Außerdem lockte eine reichbestückte Kuchentheke. Live-Musik rundete das Programm ab. Seit fünfzehn Jahren gibt es nun schon die Pflegeeinrichtung der avendi Senioren Service GmbH in der Meerfeldstraße.

Anbieter aus der Region

Und bereits zum fünfzehnten Mal ist hier mitten im Stadtteil Lindenhof ein Adventsmarkt über die Bühne gegangen. 18 private Anbieter aus der Region haben Geschenkideen an ihren schön geschmückten Ständen angeboten. „Vor 15 Jahren haben wir mit acht Ständen ganz klein angefangen, nun sind es schon fast 20 Stände“, freute sich Dieter Kraus, Alltagsbegleiter im Sozialen Dienst. „Wir legen großen Wert darauf, dass private Hobbykünstler und keine kommerziellen Großhändler auf unserem kleinen, besinnlichen Markt ihre Waren anbieten“, sagte er.

Überdies möchte man für die Heimbewohner Adventsstimmung schaffen. Da die meisten Heimbewohner schlecht zu Fuß seien, um Advents- und Weihnachtsmärkte in der näheren Umgebung zu besuchen, habe man eben einen Adventsmarkt ins Pflegeheim geholt. So konnten die Bewohner mit ihren Angehörigen über den Markt schlendern und das ein oder andere Geschenk für die Liebsten einkaufen. An Ideen mangelte es nicht.

So gab es hausgemachtes Quittenbrot, Marmelade und Tee, hergestellt aus den Früchten im eigenen Garten von Evelyn Schmitt aus Neckarau. Gleich daneben bot Ingrid Wolf aus der Neckarstadt selbstgebackene Plätzchen an.

Genussreicher Bummel

In der Bibliothek lockte kunstvoll gestalteter Christbaumschmuck an den Stand der Schwestern Ingrid Kunert aus Bayern und Angelika Schenk aus Edingen. Am Stand von „Kreativ für Mannheim“ verkauften Monika Schoch und Ingegret von Rittershausen neben Adventsgestecken auch ein Kochbuch mit eigenen Rezepten. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe Mannheim. Heimbewohner und Besucher genossen sichtlich den Bummel über den Adventsmarkt. Heidi Knauber war extra aus Schwetzingen gekommen: „Hier gibt es so viele schöne Sachen, die noch dazu wunderschön eingepackt sind, für jeden Geldbeutel ist etwas dabei“, sagte sie.

