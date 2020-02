Von Wehklagen begleiteter Regierungswechsel nach Schlüsselübergabe

Schwarz gekleidete Gestalten mit ernsten Mienen sitzen um einen großen Tisch. „Liebe trauernde Senatoren und Freunde“, begrüßte GroKaGeLi-Präsidentin Erika Mathias, die Gesellschaft. „Unsere geliebte Fasnacht wurde urplötzlich aus unserer Mitte gerissen, ihr kurzes Dasein endete am Fastnachtsdienstag, um Punkt 24 Uhr“. Ernst gibt sich auch die einst schillernde Hoheit Miriam I. (Miriam Frank).

Lautes Geplärre, markerschütterndes Jammern und viel Geschluchze waren am Aschermittwochabend im Restaurant Krautwickel zu hören. Erfreulich hingegen war das positive Resümee der Präsidentin: „Wir können stolz sein auf die erfolgreiche, anstrengende und gelungene Kampagne.“ Sie dankte allen Helfern und Sponsoren, „die dazu beigetragen haben, dass alles so reibungslos gelaufen ist“. Ein guter Start ins neue Jahr sei die Übergabe des Rathausschlüssels an die GroKaGeLi gewesen. Viele befreundete Vereine seien zu ihrem Ordensfest gekommen. „Auch die närrische Sitzung war gut besucht und erfolgreich“, freute sich Mathias.

„Das erfolgreichste Fest aber war der zweimal ausverkaufte Gardeball“, betonte sie. Der Kindermaskenball sei zwar nicht so gut besucht gewesen, aber dafür hätten die kleinen und großen Gäste viel Spaß gehabt.

Außerdem habe die GroKaGeLi an vier Umzügen teilgenommen. Mathias dankte Vizepräsident Salvatore Cacciatore, der mit seiner Familie den Wagen der GroKaGeLi gestaltet hat, sowie Ehrensenator Peter Hofmann, der dem Lindenhofer Fasnachtsverein zum dritten Mal einen Lkw der Firma Berrang zur Verfügung stellte. Am Ende gab es noch eine Überraschung für Bürgerserviceleiter Walter McDavid. Freudestrahlend nahm er von Erika Mathias, als der bis dahin noch amtierenden Regierungschefin vom Lindenhof, den von Ehrensenator Reinhard Buske neugestalteten, goldglänzenden Rathausschlüssel entgegen.

An Aschermittwoch hat die Herrschaft der Narren traditionell ein Ende. Der „zwangsbeurlaubte“Bürgerserviceleiter darf sich erneut seinen Amtsgeschäften widmen. „Schaffen wir halt wieder was“, seufzte McDavid – und bekam die Marschrichtung gleich vorgegeben. „Die Regierung hat uns viel Freude gemacht, denn die Mitarbeiter im Bürgerservice sind ganz liebe“, stellte die Präsidentin Mathias in ihrer Aschermittwochsrede fest. Sie forderte McDavid deshalb auf: „Bitte verwöhnen Sie Ihre Mitarbeiter so, wie wir es getan haben.“ Nun blieb nur noch das gemeinsame Heringsessen zum Fasnachtsende. ost

