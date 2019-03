Weltmusik zu Eröffnung der neuen Saison

Die Band Gitanes Blondes aus München eröffnet die neue Saison der Reihe „Musik plus“ der Agentur Allegra am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr im John Deere Forum in der John-Deere-Straße 70. Wer bei Gitanes Blondes an französische Tabakwaren denkt, liegt völlig falsch. Die vier „blonden Zigeuner“ verzichten auf den Rauch und setzen dafür auf den Schall der Weltmusik.

Die 1999 von dem kroatischen Violinvirtuosen Mario Korunic gegründete Band, in der sich mit dem Akkordeon-Musiker Konstantin Ischenko aus St.Petersburg ein weiterer hervorragender Solist befindet, entführt die Zuhörer sowohl in die Welten des Klezmer und des Balkan als auch in die Tiefen der irischen, russischen und südamerikanischen Folklore.

„Komplettiert durch Christoph Peters an der Gitarre und dem Kontrabassisten Simon Ackermann schaffen die in München ansässigen Musiker atmosphärische, beinahe schwebende Klanggebilde und beweisen dabei äußerst ideenreich und humorvoll, wie lebendig und modern Weltmusik sein kann“, versprechen die Organisatoren

Tickets gibt es unter der Telefonnummer 0621/8 32 12 70 oder unter www.allegra-online.de. Der Preis liegt zwischen 13 und 25 Euro. mai

