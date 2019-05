1000 km alleine gegen die Uhr

Mannheim.Übermut? Größenwahn? Beide Attribute treffen bei Stefan Wagner wahrlich nicht zu, obwohl sich sein geplantes Unterfangen im Rudi&Willi-Altig-Radstadion in Mannheim selbst für jeden gut trainierten Sportler unglaublich anhört. Doch der Extrem-Ausdauersportler aus Österreich, der bereits drei Weltrekorde innehat, kann dank seiner enormen Willenskraft und Ausdauer Berge versetzen wie kaum ein anderer. Bei seinem neuesten Rekordversuch am 8. Juni (Beginn 12 Uhr, Ende 9. Juni ca. 18 Uhr) im Beton-Oval des RRC Endspurt Mannheim, hat sich der 41-Jährige wieder Außergewöhnliches vorgenommen. Und das schlicht aus einem Grund: „Weil ich es kann“.

Der Plan für den Rekord steht: So schnell wie möglich 1000 Kilometer (in etwa die Strecke von Mannheim nach Paris und wieder zurück oder eben 3000 Runden à 333,3 m auf der Radrennbahn) auf seinem Rad zurückzulegen. Den bisherigen Rekord hält der Spanier Francisco Vacas Rodriguez, der die Strecke mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 31,87 km/h bewältigt hat. Wenn alles nach Plan läuft, peilt Wagner einen Schnitt von 35 km/h an und will die 1000 km am 9. Juni somit unter 30 Stunden absolviert haben.

Dabei muss der erfahrene Langstreckenfahrer gegen zahlreiche Widerstände ankämpfen. „In der Nacht zwischen zwei und vier Uhr kommt die Müdigkeit. Zudem nur Linkskurven zu fahren, ist eine weitere Herausforderung“, nennt Wagner nur einige. Die ausschließlich flüssige Nahrungsaufnahme erfolgt durch sein Team während des Rennens, um keine Zeit zu verlieren.

RRC Endspurt als Gastgeber

Die Auswahl des Austragungsorts – in Österreich gibt es keine Radrennbahn – war schnell geklärt. „Bei Langstreckenprojekten muss das Gefühl passen und das ist hier der Fall“, hebt Wagner den positiven Austausch mit RRC-Sportvorstand Ralf-Peter Fackel hervor. „Der Verein hat große Tradition und ich will hier meine Spuren hinterlassen. Es ist eine Ehre, hier zu fahren“, sehnt Wagner den Startschuss herbei und hofft bei freiem Eintritt und Rahmenprogramm auf zahlreiche neugierige Zuschauer: „Der Radsport braucht Aufmerksamkeit und Nachwuchs“, zieht sein Rekordversuch hoffentlich mehrere positive Effekte mit sich. Eines kann der Extremsportler schon jetzt versprechen: „Wenn ich mich fokussiere, gibt es einen Weltrekord“. Wer dabei sein möchte, kann zu jeder Zeit die Radrennbahn aufsuchen. Und nachts wird die Fahrt sogar im Live-Stream auf Facebook übertragen. jab

