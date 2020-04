15. April als Tag X

Mönchengladbach/Mannheim.Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) nun bekannt gab, wurde in einer Videokonferenz am 3. April mit Vertretern der Bundesligavereinsversammlung (BLVV) und dem Hockeyliga e.V. über den möglichen Fortgang der Feldhockey-Bundesligasaison 2019/2020 der Damen und Herren gesprochen. Eine endgültige Entscheidung hierzu soll es in einer weiteren Videokonferenz am 15. April geben. Grundlage der Entscheidung sollen dann die am 14. April erwarteten Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten der Länder zur Corona-Krise sein.

Schon jetzt wurde beschlossen, dass im Falle einer Saisonfortsetzung die Bundesligarückrunde frühestens am Wochenende 9./10. Mai beginnen würde. Das bedeutet auch, dass alle ursprünglich am 2. und 3. Mai vorgesehenen Bundesligaspiele abgesagt sind.

Aktuell ist der Hockeyspielbetrieb bereits bis Ende April ausgesetzt. Sollte die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden, könnte das am Freitag abgesagte Finalturnier um die deutsche Feldhockeymeisterschaft 2020, das am 23./24. Mai beim Mannheimer HC hätte stattfinden sollen (wir haben berichtet), eventuell zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 dort ausgetragen werden. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020