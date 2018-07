16 Zugänge und sehr gute Stimmung

Anzeige

VIERNHEIM.Beim TSV Amicitia Viernheim herrscht große Zuversicht. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga im Jahr 2016 und dem Startverzicht in der Landesliga 2017 wurde die erste Mannschaft der Südhessen nun in die Kreisliga durchgereicht – die Reserve in der A-Klasse als einziges Seniorenteam setzte in der abgelaufenen Spielzeit jedoch eine Duftmarke und verdeutlichte, womit man in Zukunft im Waldstadion rechnen muss.

Die Marschroute, auf Talente aus den eigenen Reihen zu setzen, wird vorbildlich mit Leben gefüllt. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Es kamen 16 neue Spieler, wovon zehn aus Viernheim stammen“, beschreibt Uwe Beck, der in der neuen Saison die Kreisliga-Mannschaft trainieren wird, den „neuen TSV Amicitia“. „Es stimmt uns zuversichtlich, dass Spieler, die den Verein schon verlassen haben, jetzt zu diesen neuen Bedingungen zurückkehren.“

„Es wächst etwas heran“

In den vergangenen Jahren ließ der Club stets seine größten Talente aus der Jugend in das Umland ziehen und setzte auf erfahrene Spieler, mit denen es darum ging, den Bestand in der Verbandsliga um jeden Preis zu sichern. Vor etwa eineinhalb Jahren setzte dann ein Umdenken ein, die Prämien wurden heruntergefahren bis eingefroren und Beck forcierte als Bindeglied zwischen Senioren- und Jugendbereich den eingeschlagenen Weg mit Akribie. „Es wächst etwas heran. Aus der A-Jugend kommen jetzt sechs Spieler hoch, von denen es zwei sogar direkt in den Kreisliga-Kader schaffen können“, freut sich Beck. Sogar von höchster Stelle in der Stadt Viernheim wurde die neue Strategie wahrgenommen und gewürdigt. Im Juni beim Viernheimer Stadtfest lud Bürgermeister Matthias Baaß die Spieler und Trainer ein – und lobte dabei das neue Wir-Gefühl des TSV Amicitia.