17:21 – SGL zu harmlos

Bad Neustadt.Die SG Leutershausen hat die zweite Niederlage in Folge kassiert. Am Samstag unterlag das ersatzgeschwächte Team von der Bergstraße in der 3. Handball-Liga Ost mit 17:21 (7:11) beim Abstiegskandidaten HSC Bad Neustadt. „Die Niederlage war zwar verdient, kam vielleicht aber auch etwas überraschend. Wir haben keine überragende Leistung gezeigt, viele einfache, dumme Fehler gemacht. Manche meiner Spieler unterschätzen sich noch etwas, haben kein Selbstvertrauen und keine Lockerheit. Manche überschätzen sich aber auch und nehmen sich zu viele Aktionen heraus. Das muss sich ändern“, sagte SGL-Trainer Marc Nagel.

Viele Jungs standen Nagel für die Auswärtsaufgabe nicht zur Verfügung. Zumindest auf Rückraumspieler Maximilian Rolka konnte er wieder zurückgreifen. Dies blieb personell aber auch die einzige positive Nachricht: Abwehrchef Manel Cirac und Rückraumschütze Jonas Kupijai fehlen schon lange, Sascha Pfattheicher wurde beim Erstligisten TBV Stuttgart gebraucht, auch Marvin Karpstein fiel aus.

Die SGL kam nicht gut in die Partie, fing sich einen 0:4-Rückstand ein. Nagel nahm eine frühe Auszeit, sein Team versprühte aber bis zum Schluss kaum Torgefahr.